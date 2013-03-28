TÜPRAŞ'a vergi cezası!



2009-2010 dönemleri için toplam 103.5 milyon TL vergi cezası kesildi.

Türkiye'nin en büyük şirketi vergi cezasıyla karşı karşıya... TÜPRAŞ, Tepecik Vergi Dairesi’nin vergi ceza ihbarnameleri kapsamında 2009 hesap dönemi için 10.5 milyon lira vergi aslı, 2009-2010 hesap dönemleri için 93 milyon lira vergi ziyaı cezası olmak üzere şirketten toplam 103.5 milyon TL talep edildiğini, talep edilen vergi aslı üzerinden ayrıca gecikme faizi de hesaplanacağını açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan husus, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında; ÖTV ödenerek satın alınan C5 adlı maddenin ihraç edilen benzin imalatında kullanılan kısmı için ödenen ÖTV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkin yorum farklılığından kaynaklanmaktadır” denildi. Açıklamada TÜPRAŞ’ın söz konusu vergi ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal haklarını kullanacağı kaydedildi.