TÜBİTAK'tan 'Pardus' atağı

TÜBİTAK, kamu kuruluşlarında ve KOBİ'lerde kurulu bilgisayarların ulusal yazılım Pardus İşletim Sistemi ile çalıştırılması için "Göç Ortaklığı" projesini başlattı.



TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE) Pardus Yöneticisi Erkan Tekman, Türkiye Bilişim Derneğince Sheraton Otel'de düzenlenen "Bilişim'08" kurultayının "Açık Kaynak ve Dokümanlar Türkiye İçin Bir Gelecek mi?" başlıklı oturumunda yaptığı sunumda Başbakanlık görevlendirmesiyle 2003 yılında başlatılan ulusal yazılım Pardus hakkında bilgi verdi.



Pardus'un TÜBİTAK bünyesinde yaklaşık 20 kişilik çekirdek bir kadro ile yüzlerce gönüllü ile geliştirilmeye devam ettiğini anlatan Tekman, "Ohloh" isimli internet sitesinin yaptığı araştırmanın Pardus'un uluslararası özgür yazılımlar arasında çok iyi bir seviyede olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.



Sunumunun ardından AA muhabirine bilgi veren Tekman, TÜBİTAK'ın bir süre önce kamu kurumları, belediyeler ile orta ve büyük ölçekli KOBİ'lerde kurulu bilgisayarların Pardus işletim sistemi ile çalıştırılması için "Göç Ortaklığı" projesini başlattığını bildirdi. Tekman, proje ile ilgili şunları kaydetti:

"Proje kapsamında daha önce özgür yazılımı tanıyan bir takım firmalarla ortaklıklar kuruyoruz. Projede, Pardus tabanlı yazılımların daha çok geliştirilmesi, kurumlara teknik desteği verecek yetkinlikte yazılım firmalarının oluşmasını istiyoruz. Bu yazılım firmalarının bu dönüşümü gerçekleştirmelerini ve bundan para kazanmalarını istiyoruz. TÜBİTAK UEKAE para kazanan değil, bu işin düzgün yapılmasını sağlayan ve bunun kaliteli bir şekilde sonuçlandırılmasını isteyen bir kurum olarak görev yapacak."



Firmalara çağrı



Erkan Tekman, özgür yazılım konusunda daha önce çalışmış, kendi firmasında özgür yazılımları kullanmaya başlamış firmalara da çağrı bulunarak, "Başka kurumların da Pardus kullanmasını teşvik edecek bilgi birikimine sahip firmalar bize başvursunlar. Bunlar bizim yol göstermemizle hem bu işten para kazanabilecek, hem de Türkiye'nin yurt dışına yazılım için lisans ücreti ödemesine engel olacaklar" dedi.



Pardusla ilgili tüm bilgilerin www.ozgurlukicin.com adresinden alınabildiğini anımsatan Tekman, yeni projelerinde de tabelalarında "Pardus Göç Ortağı" yazan firmaların bulunacağını, bu firmaların hem kendi tanıtımlarını yapacaklarını hem de yazılım hizmeti alınmak istendiğinde tüm ilgilileri Pardus'a teşvik edeceklerini söyledi.

"Pardus Göç Ortağı" projesi ile firmalarla sözleşme imzaladıklarını ve firmadan bir ön çalışma yapmasını istediklerini dile getiren Tekman, "Projede kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör ve kişisel kullanıcılar var. Ana amaç, tüm Türkiye'deki kurumları Pardus'a göç ettirmek" dedi.

