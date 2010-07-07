-TÜBİTAK'TAN GENETİK PROFESÖRÜNE BAŞARI ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - ''Türk malı buzul ayısı'' adı verilen dünyada ilk kez donmaya dirençli faresini geliştirerek adını duyuran Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Bağış'ın genetik üzerine yürüttüğü başarıları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nce (MAM) ödüllendirildi. Yürütücülüğünü yaptığı iki projeyle TÜBİTAK MAM 2009 Başarı Ödülü'ne layık görülen Bağış'ın fare sütlerinde kanser hücrelerini durdurucu etkisi bulunan protein üretiminden Anadolu Boz ırkına ait 5 sığırın klonlanmasına kadar genetik üzerine göz dolduran çalışmaları bulunuyor. Prof. Dr. Bağış, TÜBİTAK'ın ''Transgenik Farelerin Meme Bezlerinde İnsan Gamma İnterferon Proteinin Üretilmesi'' başlıklı projesini bir süre önce tamamladığını söyledi. TÜBİTAK'ın ödülüne konu olan çalışmasında, insan gamma interferon proteini taşıyan transgenik fare hatları ürettiklerini ve bu proteinin transgenik farelerin meme bezlerinden salgılanarak kendi sütlerine geçtiğini anlatan Bağış, fare sütlerine salınan bu proteinin aktivitelerinin test edildiğini ve proteinin kanser benzeri hücrelerin bölünmesini durdurduğunu saptadıklarını belirtti. ''Anadolu Sığırlarının Klonlanması'' başlıklı diğer projesinde de dünyada ilk defa Anadolu Boz ırkına ait Efe, Ece, Ecem, Kiraz ve Nilüfer isimli 5 boz ırk sığırını klonladıklarını ifade eden Bağış, bu başarılarının dünyanın sayılı bilim çevrelerince de takdirle karşılandığını dile getirdi.