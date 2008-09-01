TÜBİTAK'tan bilime 100 milyon YTL

TÜBİTAK'ın bilimsel araştırmalarının yürütülmesi ve bilimsel etkinliklerin artırılması için araştırmacılara sağladığı kaynak son 4 yılda 12 kat, desteklediği bilim insanı sayısı ise 9 kat arttı.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB), bilim insanlarına destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve etkinlikler yürütüyor.



BİDEB'in bu kapsamda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekleri, lisans ve lisansüstü öğrenci destekleri, doktora sonrası destekleri, etkinlik destekleri ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü destekleri bulunuyor.



Son yıllarda stratejik planında öngörüldüğü şekilde bilim insanlarına maddi kaynaklarını artıran TÜBİTAK, 2003'te 989 bilim insanına toplam 3,8 milyon YTL, 2004'te bin 199 bilim insanına 4,3 milyon YTL, 2005'te 2 bin 124 bilim insanına 10,6 milyon YTL, 2006'da ise 5 bin 425 bilim insanına 20,6 milyon YTL destek sağladı.



Geçen yıl 8 bin 424 bilim insanına 46,6 milyon YTL destek veren TÜBİTAK, böylece 2005 ve 2006 yıllarında desteklediği bilim insanı ve destek miktarını ikiye katlamış oldu.



Kurumun bu yıl Haziran itibariyle desteklediği bilim insanı sayısı 6 bin 501'i bulurken, bu bilim insanlarına yaklaşık 30 milyon YTL'lik destek verildi.



Hedef 100 milyon YTL



Kurumun yıl sonuna kadar 8 bin 500 bilim insanına vereceği desteğin toplam 100 milyon YTL'yi bulması bekleniyor. Hedefin yakalanması durumunda son 5 yılda bilim insanlarına verilen destek miktarında 25 kat artış sağlanmış olacak.

2003 ve Haziran 2008 yıllarını kapsayan rakamlarla TÜBİTAK, desteklediği bilim insanı sayısında 9 kat artış sağladı. Kurumun, bilim insanlarına bu dönemde sağladığı destek miktarı ise son 4 yılda 12 kat artış gösterdi.



Yurtdışına gitmek isteyen araştırmacılar



TÜBİTAK BİDEB'in desteklediği programlar arasındaki belli alanlarda doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına yönelik "Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı-221" kapsamındaki burslarla son 8 yılda bin 34 bilim insanı araştırmalarını yurt dışında devam ettirme olanağı buldu.



"Yurt Dışı Araştırma Burs Programı-2214" çerçevesinde verilen burslardan da 2000 yılından bu yana 549 araştırmacı yararlandı.



Bu programların dışında TÜBİTAK'ın yurt dışına gidecek araştırmacıları destekleme programları arasında "Yurt Dışı Doktora Burs Programı-2213", yurt dışından gelen araştırmacılar için "Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı-2215", "Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı-2216" ve "Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı-2221" da bulunuyor.



TÜBİTAK ayrıca yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası etkinliklere "Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı" kapsamında maddi destekler sağlıyor.



Başvuru ve koşullar



TÜBİTAK BİDEB tarafından bilim insanlarının desteklendiği programların duyuruları ve başvuru koşulları internet üzerinden öğrenilebiliyor. TÜBİTAK yakın zamanda başvuruları da internet üzerinden almaya başladı.



"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı-2219 kodlu programa, doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında doktorasını ya da tıbbi bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış yurt dışında araştırma yapacak bilim insanlarıbaşvurabiliyor.



Araştırmacılara 12 ay boyunca her ay en çok 2 bin dolar ödeniyor. Burs sonrasında zorunlu hizmet yükümlülüğü olan programın Haziran 2008'de başlayan online başvuruları, 26 Eylül 2008 Cuma günü sona erecek.



"Yurt Dışı Araştırma Burs Programı-2214"na ise doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında Türkiye'deki üniversitelerde bir doktora programına kayıtlı olanlar ile yüksek öğrenim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacılar başvurabiliyor.



12 ay süresince en fazla 1500 dolar olarak ödenen burs sonrasında zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunuyor. Programın Haziran'da başlayan 2008 yılı 2. dönem online başvuruları da 26 Eylül 2008 Cuma günü sona erecek.



"Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı-2223" çerçevesindeki destek için de yılda 6 dönem başvuru yapılabiliyor. Programın 2008 yılı 5. dönem başvurusu 12 Eylül 2008 Cuma günü sona erecek.



Programlarla ilgili bilgi ve başvuru koşullarına "http://www.tubitak.gov.tr/bideb" internet adresinden ulaşılabiliyor.

