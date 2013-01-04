TÜBİTAK'tan Başbakan'a ve bakanlara özel 'dinlenemeyen' telefon

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde dinleme cihazı bulunduğunu açıklamasının ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) geliştirdiği son model kriptolu (dinlenemeyen) cep telefonları bakanlıklara servis edildi. Başbakanlık tarafından hafta başında bakanların özel kalemlerine teslim edilen telefonların MİLCEP-K1’den daha hızlı ve kullanışlı olduğu öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Evimin altındaki ofisimde dinleme cihazı bulundu” dedi. Bu sözler, "dinleme" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Başbakan Erdoğan'ın açıklaması TÜBİTAK’ı da harekete geçirdi. TÜBİTAK, daha önce ürettiği kriptolu, yani dinlenemeyen Milcep-K1'i daha da geliştirdi.

Bir öncekine göre daha hızlı ve kullanışlı olan kriptolu cep telefonlarının bakanlıklara gönderildiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde bakanların kullanmaya başlayacağı cep telefonları, stratejik bilgilerin güvenli aktarımını sağlıyor.

Milletvekili ve askerlere de dağıtılıcak

Dinlenmesi muhtemel bürokratlar, TSK mensupları ve terörle mücadele bölgesinde görev yapan bazı personele de söz konusu telefonların dağıtılacağı öğrenildi.

Cihaz, donanım ve yazılımı TÜBİTAK tarafından yapılan cep telefonu “milli” olma özelliği taşıyor.

Üçüncü kişiye 'kripto' engeli

Söz konusu telefon, iki kişinin yaptığı cep telefonu konuşmasını kripto sayesinde üçüncü kişilerin anlayamayacağı bir formata dönüştürüyor.

Kriptolu cep telefonu, ses ve verileri şifreleyerek güvenlik sağlıyor.

Kriptolu telefonlarda sayısal bilgiler ses kanalından değil, GSM şebekesinin veri kanalından diğer cihaza aktarılıyor.

Aktarılan cihazdaki kripto anahtarı, bu verileri tekrar sese dönüştürüyor.