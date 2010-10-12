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Yaşam

TÜBİTAK'TAN "BİLİRKİŞİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 15:07

-TÜBİTAK'TAN "BİLİRKİŞİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - TÜBİTAK, kurumda görevli bilim insanlarının, uzmanlık alanları çerçevesinde sık sık mahkemeler tarafından bilirkişilikle görevlendirildiğini, bu görevlendirmeler sebebiyle ilgili savcılıklarla görüşülmesinin son derece olağan bir durum olduğunu bildirdi.  TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, dün bir haber ajansı tarafından servis edilen ve çeşitli basın kuruluşları tarafından bugün yapılan yayınlarda farklı başlıklar altında kullanılan haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Başkanlığınca açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.  TÜBİTAK'ta görevli bilim insanlarının, uzmanlık alanları çerçevesinde sık sık mahkemeler tarafından bilirkişilikle görevlendirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, ''Bu görevlendirmeler sebebi ile ilgili savcılıklarla görüşülmesi son derece olağan bir durumdur. Ancak daha önce birçok defa gerçekleşen bu görüşmelerin olduğundan farklı yorumlarla basında yer bulması anlaşılamamaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadesi kullanıldı. 

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