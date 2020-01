TÜBİTAK'ın toplattığı "Gökkuşağını Tüm Renkleri" kitabında ne yazıyordu?

TÜBİTAK "Yerlilik ve kültürel uyum" olarak açıklanan iki kritere uymadığı takdirde uygun görülmeyen kitapları imha etmek üzere “Gökkuşağının Tüm Renkleri” kitabını toplattı. Kitabın içeriği bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kitabın içeriğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığına dair pozitif mesajlar bulunuyor.

Sosyal medya kullanıcısı kitabın içeriğini paylaşırken “Ben okuduğumda farklılıklara tahammülü olmayan bir milletin çocuklarına henüz küçücükken okumak için tam da gerekli bir kitap diye düşünmüştüm. Umutlanmıştım… Hatta çocukları geçtim koca koca adamlara bile okutulmalı demiştim!” dedi.

Kitabın tam metni şöyle:

Gökkuşağında birçok renk vardır ve her bir renk diğerinden farklıdır. Her renk tek başına da eşsiz ve özeldir, ama yan yana geldiklerinde en güzel, harika bir manzarayı, yani bir gökkuşağını oluştururlar. Tıpkı gökkuşağındaki renkler gibi insanların her biri de eşsizdir. Dünyanın her yerinden insanlar bir araya geldiğinde, gökuşağı kadar sevimli bir manzara oluştururlar.

İnsanlar her ne kadar dıştan farklı görünseler de içlerinde hep aynıdırlar. Derilerimizin çok farklı renkleri ve tonları vardır. Bazılarımızın derisi koyu bazılarımızınsa açıktır. Bazı deriler güneşte güzelce bronzlaşır, bazılarındaysa güneş yanıkları olur. Fakat derilerimiz ne kadar farklı görünürse görünsün, açık ya da koyu, hepimizin ten rengi güzeldir.

Saçlarımız birbirinden çok farklı şekillerde, farklı uzunlukta ve açık ya da koyu tonlarıyla farklı renklerde olabilir. Saçımız siyah, kahverengi, kızıl ya da sarı ve bu renklerin bir çok tonunda olabilir. Bazı saçlar kıvırcıktır bazılarıysa düzdür. Saçlarımız uzun ya da kısa, açık ya da koyu, örülmüş ya da atkuyruğu yapılmış halde olursa olsun, hepimizin saçları güzeldir.

Gözlerimiz farklı görünse de hepimizde görmemizi sağlayan iki göz var. Bazı insanalrın gözleri yuvarlaktır, bazılarının da çekik; bazı gözler büyük, bazıları da küçüktür. Bazı insanların koyu kahverengi gözleri, bazılarının da açık kahverengi gözleri vardır. Başka insanların gözleri mavi, hatta bazılarının ki de yeşildir.

Hepimiz farklı giysiler giyeriz. Bazı insanlar kot pantolon giyer; bazılarıysa burka giyer, ama hepimiz giysi giyeriz. Giysiler bizi sıcak tutar, ayrıca kim olduğumuzu anlatır, hatta nereli olduğumuzu gösterir.

Hepimiz konuştuğumuz dil bakımından da eşsiziz. Çevremizdeki çoğu kişi Türkçe konuşur ama başka birçok kişi de İngilizce, Çince, İspanyolca, Arapça ya da başka bir dili konuşur. Bazı kişiler birden fazla çok dili konuşabilir, ama hepimiz iletişim kurmak için dilden yararlanırız. Başkalarının ne söylediğini anlamıyorsak bile, bir gülümsemenin ne demek olduğunu hepimiz anlarız. Haydi hep beraber gülümseyelim!

Ayrıca hepimiz farklı yemekler yeriz. Bazı insanlar pizza yemekten hoşlanır, bazılarıysa pilav yemeyi tercih eder. Bazılarımız hamur işi yiyecekleri çok severken başkaları bol baharatlı kızarmış tavuk yemeyi çok sever. Birçok yemek çeşidi var ve yemeye alışık olduğumuz yiyeceklerden farklı bile olsa yeni bir şey denemek her zaman zevklidir.

Her gökkuşağı eşsizdir, fakat her birinde aynı olan bir çok şey vardır. Her gökkuşağı yay şeklindedir. Her gökkuşağı altı tane canlı renkten oluşur: sarı, mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve mor. Gökkuşağı, gökyüzünde güneş ışığı ile yağmur eğer aynı anda varsa oluşur. İnsanlar kendi içlerinde eşsizdirler, ama tıpkı bir gökkuşağında olduğu gibi, bizim de birçok ortak yönümüz vardır: mutlu oluruz, üzülürüz, severiz ve acı duyarız. mutluyken daha çok gülümseriz, üzgünken ağlayabiliriz. Düştüğümüzde acı duyarız. Kötü bir rüya gördüğümüzde korkarız ve bizim için özel olan birisi bizi kucakladığında sevgi hissederiz.

Her birimizin bize bakan, bizi seven bir ailesi ve ev dediğimiz bir mekanı vardır. Evimiz ve ailemiz dışarıdan herkese farklı görünebilir, ama içeride bize sevgi, sıcaklık verir ve kendimizi güvende hissetmemizi sağlar. Evden daha iyi bir yer yoktur!

Hepimiz arkadaşlarımızla kaykay, misket, sek sek ya da saklambaç oynayarak vakit geçirmekten hoşlanırız. Kim olduğumuz ya da nerede yaşadığımız hiç mi hiç önemli değildir: Hepimiz eğlenmek ve büyürken arkadaşlarımızla beraber olmak isteriz.

Hepimiz aileleri ve arkadaşları bir araya getiren özel günleri kutlamayı severiz. Özel bir gün belki doğumgünü, yılbaşı, Ramazan Bayramı, ya da Işıklar Bayramı olabilir. Her ne olursa olsun, özel günler yaşamlarımıza anlam ve birliktelik getirir. Haydi kutlayalım!

Tıpkı gökkuşağında olduğu gibi, bizim de hem eşsiz hem de benzer yönlerimizin olduğunu gördük. Hepimizin derisi, saçı ve gözleri var. Hepimiz giysi giyiyoruz, iletişim kurmak için dil kullanıyoruz ve yemek yiyoruz. Hepimizin hisleri, düşünceleri, umutları ve düşleri var. Canımız acıdığında ağlıyoruz, mutlu olduğumuzda da gülüyoruz. Gençken geleceği, yaşlanınca da geçmişi düşlüyoruz.

Haydi, farklılıklarımızı kutlayalım!

Haydi eşsiz oluşumuzun değerini bilelim!

Haydi, bir araya gelelim ve gökkuşağını oluşturalım!