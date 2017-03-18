TÜBİTAK'ın devlet büyükleri için yaptığı o telefonlar kriptosuz muydu?

Devlet büyüklerinin kullandığı ve aralarında kriptoluların da bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 28 eski personelinin yargılandığı davada bilirkişi heyeti bir rapor sundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, MİLCEP-K2 kriptolu telefonları inceleyen bilirkişi heyeti, “telefonların kriptografik açıdan çok zayıf olduğunu ve standart bir dizüstü bilgisayarın işlemci gücü ve hafıza kapasitesiyle, yaklaşık 45 saniyede kriptolu gönderilen kapalı metnin tamamen kırılabildiğini” belirledi.

Davayı gören Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yüksek elektronik mühendisi, mobil şebeke uzmanı Mesut Rusçuk, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özbudak ve aynı anabilim dalında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Murat Cenk’ten, sanıkların savunmalarında “dinlenemeyeceğini” ileri sürdüğü MİLCEP-K2 telefon cihazların kriptografik güvenliklerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığına ilişkin rapor aldı.

"Açıklar tespit edildi"

Bilirkişi heyetinin, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 18 MİLCEP-K2 kriptolu telefonu incelediği bildirilen raporda, MİLCEP-K2 kriptolu cep telefonlarına yönelik incelemede “kriptografik” açıdan çok büyük açıklar tespit edildiği vurgulandı. Kriptolu cihazlarda kriptografik hesapların ayrı donanım birimi ve açık operasyonlardan tamamen ayrı biçimde yapılmasının önemli bir prensip olduğu belirtilen raporda, incelemeye konu telefonların hafıza kartı, işlemci ve özellikle rastgele sayı üretiminde bu prensibe uymadığı ifade edildi.

MİLCEP-K2 projesi

Ses ve verileri şifreleyen, devlet büyüklerinin haberleşmesi için 5 yıl önce hayata geçirilen MİLCEP-K2; TÜBİTAK, BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretildi. Görüşmelerin istenmeyen kişiler tarafından dinlenmesini engellediği belirtilen MİLCEP-K2 ile Türkiye, kriptolu cep telefonu üreten 6 NATO ülkesinden biri oldu.

MİLCEP-K1’in gelişmiş modeli olan MİLCEP-K2’nin işlemci, batarya ve kapasitesi bakımından 4 kat daha iyi olduğu açıklanmıştı. EDGE ve 3G özellikli olan bu yeni modelde ayrıca Chat imkânı da vardı.

MİLCEP-K2 donanım tasarımı kırmızı (açık bilgi) ve siyah (kapalı, kriptolu bilgi) ayrımına uygun olarak üretilmiş, telefon yazılımları ve ses kodlama yazılımları için, birbirinden bağımsız işlemciler kullanılmıştı.