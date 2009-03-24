TÜBİTAK'da garip iddia

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde, Pakistan asıllı Tük vatandaşı Doç. Dr. Abdülrezzak Memon'un dolaplarının kırıldığı ve bilgisayarındaki hard disklere el konulduğu iddia edildi.



Basın kuruluşlarını telefonla arayan kişiler, Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde 12 yıldır görev yapan Doç. Dr. Abdülrezzak Memon'un, bazı bitkileri evine götürdüğü iddiasıyla sözleşmesi bitmediği halde zorla istifa dilekçesi imzalatıldığını ileri sürdü. Bu iddiada bulunan kişiler Doç. Dr. Abdülrezzak Memon'un dolaplarının kırıldığını, bilgisayarındaki hard disklere de el konulduğunu ileri sürdü.



Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Kemal Baysal, açıklama yapabilmesi için kurumdan izin verilmesi gerektiğini söyledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri de kurumun bu konuda açıklama yapılmaması kararı aldığını bildirdi.



Doç. Dr. Abdülrezzak Memon'un, bitkilerde gen teknolojileri ve moleküler biyoloji alanında çalıştığı, ağır metalleri toplayarak çevreyi temizleyen bitkiler üretilmesine yönelik projeler hazırladığı kaydedildi.



