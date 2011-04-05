-TÜBİTAK'A TALEP GELMEDİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - TÜBİTAK, YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili inceleme yapmasına ilişkin Kuruma herhangi bir talebin gelmediğini bildirdi. TÜBİTAK yetkilileri, ''TÜBİTAK'tan şifrelemenin doğru olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasının istendiğine'' ilişkin bir takım haberlerin basında yer aldığına işaret ettiler. Yetkililer, bugüne kadar iddialara ilişkin ne ÖSYM'den ne de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜBİTAK'a bu yönde bir talep gelmediğini belirttiler.