Tübitak'a Mustafa Topaloğlu'nu önerdiler

T24 - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün personel alımı ilanında yer alan 'uzay konusunda tecrübeli araştırmacı' ifadesi nedeniyle memur adayları, internet ortamında Mustafa Topaloğlu'nu önerdi.
Resmi Gazete'de 23 Mart'ta yayımlandıktan sonra ertesi gün memur adaylarının haberleştiği 'www.memurlar.net' adlı internet sitesine konulan ilana yorum yağdı. 24 Mart'tan 21 Nisan'a kadar 95 bin 599 kez okunan, alınacak personel sayısının belirtilmediği, adaylar için İngilizce yeterliliğinin yanı sıra, mesleki birçok şartın zorunlu tutulduğu ilandaki 'uzay konusunda tecrübeli araştırmacı' ifadesi şaşkınlık yarattı.
Memur adaylarının bu ilginç ifadeye yönelik yaptığı yorumlar, komedyen Cem Yılmaz'ı aratmadı. Bazı memur adayları, TÜBİTAK'ın aradığı kadro için uzay konusundaki söylemleriyle bilinen şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nu önerdi. İnternetteki yorumlardan bazıları şöyle:
"Tecrübeli uzay araştırmacısı mı, kaç yıl hizmet dökümü istediler acaba"
"Hehe hepimiz uzaylıyız. Allahımmm yarabbimmm ne günlere kaldık... Bu kadar genç neslin psikolojisini çökerten bi ülkee yoktur sanırım vay bize vaylar bize..."
"Uzay konusunda tecrübeli araştırmacı arıyorlarmış :) Yanlış geldiniz sanırım. Çünkü burası Türkiye. Bizde uzay konusunda en tecrübeli kişi Mustafa Topaloğlu. O da plazma ölçerlerin tasarımı, üretimi ve testinden anlamaz :)"
"Bu ilanı da gördüm ya artık ölsem de gam yemem :)"
"Uzay konusunda tecrübeli araştırmacı derken? Mehtaba karşı kadeh tokuşturmuşluğumuz var, sayılır mı?"
"Ben uzay konusunda tecrübeliyim. 10 defa aya çıktım, 2 defa Mars'a gittim. Neptün'e gidiyordum mekiğim arızalandı. Ama KPSS yok napcaz şimdi?"
"ÖSYM, uzaya giriş sınavı yapıcak mı? Bilgisi olan var mı ? İlan şöyle olmalı: Son iki yıla ait ÖSYM tarafından gerçekleştirilen uzaya çıkış sınavı, KPSS sonuç belgesi, KPDS sonuç belgesi, ALES belgesi, aday uzaya gönderilirken ölürse ÖSYM tarafından yapılan Mezara Giriş Sınavı sonuç belgesi gereklidir. Uzaya giriş belgesi olmayan adayın başvurusu kabul edilmeyecektir."