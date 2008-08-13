TÜBİTAK yazılımda seviye atladı

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, UEKAE'nin 4 Temmuz 2008'de Class A değerlendirmesini başarı ile tamamlayarak yazılım geliştirme faaliyetlerinde Bütünleşik Olgunluk Yetenek Modeli'ne göre (CMMI-DEV v1.2) 3. Seviye olgunluk düzeyine ulaştığını belgelediği bildirildi.



Açıklamada, TÜBİTAK UEKAE'nın CMMI belgesini, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiş ve TÜBİTAK UEKAE G222 birimi sorumlusu Dr. Kıvanç Dinçer'in, SEI (Software Engineering Institute) Baş Değerlendiricisi Norman Hammock'tan teslim aldığı ifade edildi.



Açıklamaya göre, Amerika'daki SEI tarafından yazılım sektörü için bir referans model olarak geliştirilmiş olan CMMI 3. Seviye'ye ulaşmış olmak, Amerikan savunma sektörü de dahil, tüm dünyada ihalelere ve çok ortaklı projelere katılım için gerekli uluslararası yetkinliğin belgelendirilmesi anlamını taşıyor.



Yurt dışında çeşitli ülkelere ve NATO'ya ürün satan ve daha önce AQAP belgelemeleri ile NATO'nun ihalelerine katılma yetkinliğini kanıtlamış bulunan TÜBİTAK UEKAE için bu belgelemenin dünya pazarında yeni açılımlar getirmesi bekleniyor.



Açıklamada, TÜBİTAK UEKAE'nın Türkiye'de CMMI 3'üncü Seviye olgunluk düzeyine ulaşan ilk kamu kurumu olduğu belirtilerek, "Böylece, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde seçkin yazılım üreticileri arasında yer aldığını bir kez daha göstermiş oldu" denildi.