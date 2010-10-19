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Yaşam

TÜBİTAK ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATINI ERTELEDİ ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 01:13

-TÜBİTAK ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATINI ERTELEDİ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - TÜBİTAK'ın, Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı'nı ertelediği bildirildi. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, 12-15 Ekim'de yapılması planlanan tatbikatın Ocak 2011'e ertelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''30'dan fazla kurum ve kuruluşun katılmasının öngörüldüğü Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı kapsamında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile 23 Ağustos-3 Eylül 2010 tarihlerinde 10 adet odak grup görüşmesi yapıldı. Bu görüşmeler sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) koordinasyonunda düzenlenecek olan Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı'nın, katılımcı kurumların hazırlık çalışmaları için ek süre talep etmeleri nedeniyle Ocak 2011'e ertelenmesi uygun bulundu.'' Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı ile artık somut bir tehlike haline gelen siber savaş tehdidine karşı hazırlıklı olmak, kurumların bilgi sistemi güvenliği olaylarına müdahale yeteneği ile kurumlar arası koordinasyon yeteneğini tespit etmek, kurumlar arası iletişimi artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını ve siber güvenlik bilincinin artırılmasını sağlamak amaçlanıyor.

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