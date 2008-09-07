TÜBİTAK teleskoplarına kavuşuyor

TÜBİTAK'tan bilime 100 milyon YTL

Meteor yağmuru şöleni

TÜBİTAK'ın, yeni bilimsel araştırma projeleri kapsamında ABD'den bir firmaya sipariş verdiği iki teleskoptan biri olan 60 santimetre çapındaki T-60 Teleskopu, Amerikalı mühendisler tarafından Saklıkent Bakırtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne yerleştirildi.TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Baş Uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tansel Ak, robotik teleskobun araştırmacılar için büyük kolaylıklar sağlayacağını bildirdi.Robotik özelliği dolayısıyla, gözlenecek yıldızların koordinatlarının bilgisayara girilerek gece boyunca teleskobun kendi kendine yıldızları izleyebileceğini kaydeden Ak, teleskobun daha çok değişen yıldızları gözlemleyeceğini belirtti.Türk astronomların büyük çoğunluğunun değişen yıldızlar üzerine araştırmalar yaptığını vurgulayan Ak, yeni teleskobun bilim adamları tarafından değişen yıldızlar, patlama ve örtme gösteren yıldızları gözlemlemede kullanmalarının beklendiğini söyledi.Bilim adamlarının teleskoplarla çalışmalar yapmadan önce proje hazırlayarak TÜBİTAK'a sunduğunu ve bu proje üzerinden araştırmalarını yaptıklarına dikkati çeken Ak, "TÜBİTAK proje tabanlı çalışan bir kurum. Bilim adamımızın hangi araştırmayı yapacaklarını projeleriyle birlikte kuruma veriyorlar. Bu proje teknik kurul tarafından kabul edilirse gözlem zamanı verilerek teleskoplar kullanılıyor" dedi.T-60 teleskobunun yaklaşık 300 bin dolara mal olduğunu belirten Ak, TÜBİTAK'ın önümüzdeki dönemlerde Türk bilim adamlarının kullanımına sunulmak üzere yeni teleskoplar almayı planladığını vurguladı.ABD'ye sipariş verilen 1 metre çapındaki bir başka teleskobun da önümüzdeki yıl TUG'a yerleştirileceğini kaydeden Ak, bunu takiben 3 metre çapındaki daha büyük ölçülere sahip teleskobun da sipariş edileceğini anlattı.Ak, sipariş verilen teleskopların TÜBİTAK'a ait Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki merkezlere konulacağını ifade etti.Türkiye'deki astronomi çalışmalarının geçen yıllara göre oldukça ileri seviyelerde olduğuna da dikkati çeken Ak, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiyedeki astronomi çalışmaları çok ilerledi. Bizden önceki hocalarımız kendi dönemlerine kıyasla bugünkü durumun daha ileri durumlarda olduğunu söylüyorlar. Dünyada çok büyük ses getiren çalışmalarımız henüz yok ama bizler astronomi alanında iyi işler yapıyoruz.Yaptığımız araştırmalardan güzel çalışmalar çıkıyor. Kendimize ait teleskoplar arttıkça bilim adamlarımızın uzayla ilgili araştırma imkanları daha da artacak."