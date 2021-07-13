TÜBİTAK'tan müsilaja karşı sürdürülebilir projelere 300 bin liraya kadar destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) müsilajın olumsuz etkilerine karşı sürdürebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı'nda bulunuldu. Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlardan sunulan projelere destek üst limiti 300 bin TL olarak belirlendi.



TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için önemli tehdit haline gelen müsilajın yol açtığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri nedeniyle müsilajın oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı'na çıkılmasına karar verildi.

Çağrı kapsamında; 'Müsilajın Biyoçeşitliliğe Etkilerinin Araştırılması ve Restorasyon Çalışmaları', 'Müsilajın Oluşum Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması/Müsilajı Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması', 'Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması', 'Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi, Müsilajın Halk Sağlığına Etkileri', 'Müsilajın Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi' konu başlıklarında proje önerileri bekleniyor.

Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlardan sunulan projelere destek üst limiti 300 bin TL olarak belirlendi. Projeler en fazla 9 ay desteklenecek. Dün başlayan başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Çağrı sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, müsilaja karşı aktif çözümler üretecek proje sahiplerini beklediklerini belirtti. Varank, "Müsilaj ile etkin mücadelemiz devam ediyor. Pek çok disiplini bir araya getirecek çalışmaların destekleneceği 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında müsilaja karşı aktif çözümler üretecek proje sahiplerini bekliyoruz" dedi. (DHA)