TÜBİTAK: Siber saldırı geliyor, 123456'yı değiştirin!

“27 Nisan-1 Mayıs arasında kurumunuza siber saldırı yapılabilir!” TÜBİTAK bu uyarı dün tüm kamu kurumlarının bilgi işlem yöneticilerine gönderildi. TÜBİTAK bünyesinde çalışan Ulusal Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi (TR-BOME), Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Başkanlığı’ndan gelen siber saldırı olabilir uyarısının ardından kamuya muhtemel saldırıları anlattı ve önlem alınmasını istedi. En dikkat çekici uyarı ise “Basit parolaları değiştirin” oldu. Bu uyarı akla RedHack’i ve onun hack’lediği Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nı getirdi. İki kurumun da admin şifresinin 123456 olduğu ortaya çıkmıştı.

Ziya Özışık'ın Radikal'deki haberine göre; TÜBİTAK’ın kamu kurumlarına gönderdiğini teyit ettiği iletide şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Sistem Yöneticisi, TÜBİTAK Bilgi ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi (TR-BOME), ülkemizde meydana gelen veya gelebilecek siber güvenlik olayları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışından internet sayfası, e-posta adresi, telefon yoluyla ihbar kabul etmekte ve olayla ilgili taraflar arasında koordinasyon görevini yürütmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Başkanlığı’ndan gelen bilgi ve internet forum sitelerinden elde edilen bilgiler neticesinde, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde kurumunuza yönelik siber saldırı yapılabileceği bilgisine ulaşılmıştır.”



Hangi yöntemler bekleniyor



Olası siber saldırı çeşitleri hakkında bilgi veren TÜBİTAK özellikle 3 saldırı ile ilgili kurumları uyarıyor. Uyarılardan ilki RDP (Remote Desktop Protocol) açıklığı saldırısı. Bu açık ile hacker’lar uzak masaüstü yöntemiyle kullanıcının direkt olarak bilgisayarlarına ulaşıp sistemi tıkayabiliyor. İkincisi ise DDOS Saldırısı adı verilen “Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma” yöntemi. Bu yöntem ile açık kaynak kodu ile birlikte sunulan truva atları sürekli değişim gösteriyor, bu nedenle anti-virüs programları tarafından tanınamıyor. Sonuç olarak hack’lenen siteye binlerce sorgu bir anda gönderildiği için sistem kilitleniyor ve aşırı yüklenmeden ötürü çöküyor. TÜBİTAK’ın uyardığı üçüncü yöntem ise SQL enjeksiyonu saldırısı. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language - SQL) denilen bu yöntemde sistemin veri deposuna girebiliyor ve içerdiği tüm veriler elde edebiliyor. Bu yöntem genel olarak dünya çapında kredi kartı bilgilerine ulaşma amacıyla kullanılıyor.



RedHack: Fişi çeksinler



Radikal’e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan RedHack grubu TÜBİTAK’ın “Basit parolaları değiştirin” uyarısı ile ilgili olarak “Bizler sistemlere basit şifreleri deneyerek girmiyoruz, girdiğimiz sistemlerde şifrelerin basit olduğunu görüyoruz” dedi. Bir sisteme girmek için yüzlerce yol bulunduğunu söyleyen grup “Birini kapatsalar bir diğeri açık kalacaktır. TÜBİTAK’a tek önerimiz fişi çekip beklesinler” ifadelerini kullandı.



Şirin Baba liderli hacker’lar!



İsimlerini önce Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü sonra da İçişleri Bakanlığı’nın sitesini hack’leyerek duyurdular. İsimleri RedHack. 1997’den beri faaliyetteler. Grup liderleri Radikal’e verdiği röportajda daha önceki liderlik nicki MaNYaK’ı değiştirip “Yerine Şirin Baba’yı önder seçtik, daha sevimli” demişti. Haklarında büyük çaplı bir soruşturma olduğu biliniyor ama grup üyeleri yayımladıkları bir mesajda “Polisinden de, özel savcısından da, Interpol’ünden, MİT’ine CIA’ine kadar sinmiyoruz, korkmuyoruz” diyor.