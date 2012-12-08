TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar, Suavi'nin muhalif hacker grubu Redhack için bestelediği marşla grubu legalize etmeye çalıştığını söyledi. Tatar, grubun Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan 27 Nisan siber saldırılarını önlemek için FBI’la işbirliği yapıldığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Polis Akademisi Başkanlığı’nca Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesi Spice Otel'de devam eden "4'üncü Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu"nun ikinci gününde "Büyüyen Tehdit: Bilim Şuçları" başlıklı bir oturum düzenlendi. Oturumda Redhack’in kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıları tartışıldı.

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar, Redhack’in ezilen, cefakar halka yararlı olabilme iddiasını taşıdığını söyledi. Redhack’in 1997 yılında kurulmasına rağmen 2012 yılında popüler olduğunu kaydeden Tatar, bunun altında grubun sosyal medya ve internet medyasını çok etkili kullanması olduğunu söyledi. Bu durumu Redhack’in "Bizlerlere sansür koyamazlar. Her nettaş artık kendi kendinin medyasıdır" sözleriyle ifade ettiğini belirten Ünal Tatar, şunları söyledi:

"Grubun kurucusunun takma adı, nickname’i ‘Manyak’tı. Sempati uyandırmayan bir isim. Redhack, geniş halk kitlerinde sempati ve destek toplamak isteğiyle birlikte takma ismini ’Şirin Baba’ olarak değiştirdi. Böylece halk kitlerinde destekçi bulmasını sağladı. Redhack’in çok sayıda eylemi olmasına rağmen kendisini özellikle halkın desteğini, popülist sayılabilecek, okullarda dağıtılan sütlerin bozuk çıkmasıyla okullara süt sağlayan firmalarının web sitelerini hacklenmesi, anneler gününde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasına mesaj konulması gibi eylemlerle sağladılar."

'Suavi Redhack’i legalize etmeye çalışıyor'

Grup için Suavi’nin de marş bestelediğini ve bunun hacker grubunu legalize etme çalışması olduğunu belirten Ünal Tatar, ’Bilişim Suçları İçin Yeni bir Tehdit: Haktivizm’ başlıklı sunumunda Redhack’in 27 Nisan saldırısına karşı nasıl mücadele edildiğini anlattı.

Uluslararası muhalif hacker grubu Anonymouse’un 24 Nisan’da Redhack grubuna destek vereceğini açıklamasıyla birlikte, chat kanallarında Anonymouse ve Redhack’in 27 Nisan günü saat 20.00’de Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sitelerine saldıracaklarını açıkladıklarını belirten Tatar, saldırılara karşı Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİTAK ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kriz masası oluşturduğunu söyledi.

Saldırılardan iki gün önce oluşturulan bu kriz masasında olası saldırı yöntemlerinin neler olabileceğini ve önlemleri belirlediklerini anlatan Ünal Tatar, web sitelerine internet erişimini engelleyen 'DDOS' saldırısı başta olmak üzere, veri kaldırma ve web sayfası ele geçirilmesi olarak üç saldırı tipi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu arada saldırı trafiğinin engellenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nın mahkeme kararı aldığını söyledi.

FBI'la işbirliği

TİB’in kurumlara hizmet veren internet servis sağlayıcılarla irtibata geçtiğini, TÜBİTAK’ın sitelerde bulunan güvenlik açıklarını tarayarak kapattığı, sunucuları sıklaştırdığını anlatan Ünal Tatar, "Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı da FBI’la temasa geçti. Kullandıkları araçlarla ilgili bilgiler alındı. 27 Nisan tarihinde belirtilen saatte saldırılar başladı. Trafikleri bloklandı, saldırganların hedefi tutmadı. Şaşırdılar. 9.30 gibi yeni hedefler belirledi. İçişleri, Dışişleri bakanlıkları, TBMM hedef olarak belirlendi. Bloklamalar yapılarak bu kurumlara yapılan saldırılar da önlendi. Grup da bu önlemleri görünce chat sayfalarında ’Başarısız’ olduklarını yazıp saldırıya sonlandırdılar" diye konuştu.

Suavi'nin Redhack için hazırladığı marşın sözleri şöyle:

"Anlamadan olmaz

Bizi önce bir an anla

Bizim işimiz olmaz yalanla dolanla

Ula yine karıştı sapla samanla

Biz ayıklayacağız bekle zamanla

Redhack Redhack

Red kırmızı demektir

Az değil çok emektir

Jilet sırtı yollardan,

Korkmadan yürümektir

Anla yalnızca anla

Destek at çözülsün pazıl

Direndikçe haksızlığa

Olalım daha da kızıl..."