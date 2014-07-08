‘TÜBİTAK raporunun uzmanların incelemesine açması gerekir’

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları, internette yayınlanmış ve Erdoğan’ın bu ses kayıtlarına dayanılarak yolsuzluk yaptığı iddia edilmişti.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ses kayıtlarıyla ilgili dün (7 Temmuz 2014) Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunarak konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu.

Kart, 3 sayfalık başvurusunda “17 Aralık yolsuzluk operasyonu sürecinde Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın, oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu konuşmalarla ilgili ses kayıtları, Türkiye gündemindeki önemini korumaktadır. 6 ay boyunca ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmaktan kaçınan Başbakan’ın, aradan 6 ay geçtikten sonra, tüm kadroları değiştirilen TÜBİTAK’tan aldığı-aldırdığı rapora göre; ‘ses kayıtlarında hece hece montaj…’ yapılmıştır” ifadelerine yer vererek konuyla ilgili bilgilendirme yapılmasını istedi.

Yaptığı başvuruda “Bir ülkenin Başbakanı hakkında “aşama ve ciddiyet kazanmış” olan iddiaların tahkiki zorunludur. Bu iddiaların, ilgili idari ve adli mercilerde tartışılması gerekir. Bu tartışmaların sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için, iddialarla ilgili bulgular hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. Suçlamaya konu olan bulgular, suçlamayla ilgili olarak Başbakan tarafından yapılan savunmalar ve nihayet bu iddiaların 'Uzman Kurum’lar' tarafından tartışılıp, değerlendirilmesi; demokrasinin ve şeffaf bir toplum olmanın gereğidir” diyen Kurt, söz konusu ses kayıtlarıyla ilgili gerçeğe ancak bu vesileyle ulaşılabileceğini savundu.