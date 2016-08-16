TÜBİTAK operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar kapsamında TÜBİTAK’ta yakalanarak hâkim karşısına çıkartılan 22 kişiden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartı ile 4 kişi ise şartsız serbest bırakıldı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda TÜBİTAK'ta 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar dün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Birgün’de yer alan habere göre, aralarında Fethullah Gülen Cemaati'nin TÜBİTAK imamı olduğu iddia edilen Ö.O.'nun da bulunduğu öğrenilen 22 kişiden, savcı ve hâkim tarafından yaklaşık 28 saat sorgulanan 14 kişi tutuklandı.

Mahkeme heyeti 4 kişinin serbest bırakılmasına karar verirken, 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.