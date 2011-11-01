TÜBİTAK, NATO için çalışacak

T24

Yeni yazılımlar yolda



Türkiye, NATO tarafından bu yıl açılan yazılım projesi ihalesini kazanan TÜBİTAK mühendisleri ile NATO'ya, tasarımı ve geliştirilmesi tamamen Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen yazılım ürünleri sunar hale geldi.TÜBİTAK'ın uzun yıllardır yürüttüğü başarılı çalışmaları sonucunda, NATO frekans standartları geliştirilmesi grubuna ABD, İngiltere ve Hollanda ile beraber Türkiye de dahil oldu.Ayrıca, TÜBİTAK'ın geliştirdiği yazılımlar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO frekans sistemlerine sahip ilk ordu olma başarısını elde etti.TÜBİTAK BİLGEM UEKAE İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bölümünde 2001 yılında Milli Frekans Yönetim Sistemi (MFYS) projesi ile başlayan çalışmalar, uluslararası düzeyde meyvelerini verdi.NATO standardizasyon gruplarında yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında, NATO üyesi ülkelerin kullanacağı frekans veri yönetimi ve mesajlaşma altyapısının kurulmasını amaçlayan NATO ARCADE Projesi ihalesini 2008 yılında kazanan İLTAREN, son olarak bu alandaki başarılı çalışmalarında yeni bir safhaya girdi.NATO'nun kritik yazılımlarıTÜBİTAK'ın yürüttüğü MFYS projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik düzeydeki frekans tahsis planlamalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla gerekli veri yönetimi, mesajlaşma ve teknik analiz kabiliyetlerinin Genelkurmay Başkanlığı'na kazandırılmasında önemli bir rol oynadı.Spektrum Yönetimi alanında NATO standardı olan SMADEF standardının SMADEF-XML adıyla içerik ve format olarak yeniden yapılandırılması için oluşturulan Standardization Drafting Group (SDG) çalışmalarında ABD, İngiltere ve Hollanda ile birlikte 4 ülkeden biri olarak Türkiye de yer aldı. MFYS Proje ekibinden 5 yıl boyunca sağlanan düzenli katılım sayesinde MFYS yazılımı bu standart ile uyumlu ilk ve halen tek yazılım olma unvanını da kazanmıştı.Böylece TSK, NATO ile koordinasyonda bu standarda uyumlu mesaj iletebilen ilk NATO ordusu olmuştu.Bu başarılı çalışmalar sonucunda NATO'nun açtığı yazılım geliştirme ihalesinde rakiplerini geride bırakarak NATO Spektrum Yönetim Şubesi'nin frekans yönetimi ve koordinasyonu için gerekli yazılım altyapısını geliştirme görevi alan İLTAREN, 2009-2010 yılları arasında bu projenin ikinci fazını da başarıyla tamamladı.Buna ilaveten, aynı yazılımın 2010 yılı içinde web üzerinden online eğitim sistemi ihalesini de alan İLTAREN, NATO tarafından bu yıl açılan yeni bir yazılım projesi ihalesini de kazandı.NATO'nun frekans bilgi veritabanına erişimi ve üye ülke koordinasyon süreçlerinin otomasyonunu web üzerinden online olarak ve yeni nesil servis yönelimli yazılım teknolojileri kullanarak inşa etmeyi hedefleyen son proje ile Türkiye NATO'ya tasarımı ve geliştirilmesi Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen yazılım ürünleri sunar hale geldi.UEKAE Müdür Yardımcısı ve İLTAREN Bölüm Başkanı Alper Kutay, ''NATO'dan üst üste üç yazılım projesi ihalesi kazanmamız, Spektrum Yönetimi Yazılım Araçları alanında inşa ettiğimiz güçlü ve güvenilir imajımızı ve ulaştığımız güçlü konumu göstermektedir. Bu başarılarımızın artarak devam etmesini bekliyoruz'' dedi.Proje yöneticisi Nedim Alpdemir ise ''Proje ekibindeki mühendislerimizin uzun soluklu ve disiplinli çalışmaları sayesinde uluslararası bir veri değişim standardının belirleyici ülkeleri arasında yer aldık. Gerek Türk Silahlı Kuvvetlerine gerekse NATO'ya geliştirdiğimiz Spektrum Yönetim Yazılımları şu anda, standartlara uyum, yazılım teknolojileri ve kullanıcılara sundukları kabiliyetler bakımından dünyadaki örnekleri arasında en iyileri arasında yer almaktadırlar. Bu nedenle NATO'ya 4 yıldır proje yapıyor olmamız sürpriz sayılmamalı. Öncü konumumuzu korumakta kararlıyız; NATO projelerinin de arkası gelecektir'' diye konuştu.