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Yaşam

Tübitak mobil imzaya geçti

TÜBİTAK'ta, kurum süreçlerinin güvenli elektronik ortama taşınması çalışmaları çerçevesinde, ''mobil imza'' kullanımına başlandı.

15 Ağustos 2010 03:00

T24 - TÜBİTAK'ta, kurum süreçlerinin güvenli elektronik ortama taşınması çalışmaları çerçevesinde, 2007 yılından itibaren kullanımına başlanan elektronik imzadan sonra ''mobil imza'' kullanımına başlandı.

　

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, e-imza gibi ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan mobil imzada, akıllı kart okuyucu olarak cep telefonu ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı olarak da GSM SIM kartı kullanılıyor.

　

Mobil imza teknolojisinin, donanım ve yazılım platformlarından bağımsız olması, yaygın GSM alt yapısı, kullanım kolaylığı ve göreli olarak daha ekonomik oluşu gibi kullanıcıya avantaj sağlayan bir çok özelliği bulunuyor.

　

Mobil imzanın TÜBİTAK'ta ilk entegrasyonu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) süreçlerini elektronik ortama taşıyan e-TEYDEB uygulamasında başlatıldı. TÜBİTAK TEYDEB, Türkiye'nin özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekliyor.

　

Mobil imzanın kurum süreçlerini elektronik ortama taşıyan diğer uygulamalara yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalar, uygulamaların geliştirildiği Bilişim Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor.

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