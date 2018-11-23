TÜBİTAK Matematik olimpiyatları şampiyonları sınavda ter dökecek

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜBİTAK tarafından 26\'ncı Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 23\'üncü Ulusal Ortaokul Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı’nda ilk 5 dereceyi alan Avcılar’daki 5 öğrenci cumartesi günü yapılacak ikinci aşama için hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim müdürü Emin Engin, öğrencileri ile gurur duyduklarını anlatırken, onlardan dezevantajlı bölgelerdeki 20 öğrenciye 15 gün süreyle birlikte ders çalışmayı önerdi.

Avcılar’da 2015 yılı sonunda başlatılan Avcılar Matematik Olimpiyatları Takımı (AVMATO) geçen Mayıs ayında düzenlenen 23\'üncü Ulusal Ortaokul Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı’nda büyük başarı elde ederek 837 öğrenci arasında ilk 5 dereceyi alarak toplam 50 öğrenci ile birlikte cumartesi günü yapılacak 2’inci aşama sınavına girmeye hak kazandı. AVMATO ekibinde yer alan başarılı öğrenciler; Betül Akdaş, Emir Doğan Özer, İbrahim Halil Kaplan, Mehmet Burak Gönül, Selma Nur Tosunoğlu, TÜBİTAK tarafından iki kez kampa davet edildi. Cumartesi günü 4.5 saat sürecek sınava alınacak öğrenciler, gerçek derecelerini alacak. Öğrencileri okudukları Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu’nda ziyaret ederek sınav öncesi başarı dileyen Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, projeye başlarken, başarının hayal olduğunu söyleyenler çıktığını, 5-6 öğrenci ile başlattıkları ekibin 35-40 kişile ulaştığını anlatırken, “Bu bizim için büyük bir gurur. Burada bir takım ruhu oluşturduk. Altyapıyı oluşturduk. Başarı sizin arkanızdan gelir” dedi. Engin, matematik alanında büyük başarı elde eden öğrencilere Türkiye’nin değişik yerlerindeki matematiği seven kura ile belirlenebilecek 20 öğrenciyi davet etmeleri halinde onları çalıştırmayı önerirken, “Ne kadar güzel işler yaparsanız insanlara faydalı olursanız o kadar mutlu olursunuz” dedi.



(FOTOĞRAFLI)



