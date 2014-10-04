TÜBİTAK, savunma sanayiine 300 milyon TL'den fazla destek verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yüksek teknoloji gerektiren savunma sanayisine çok ciddi destekler sağladıklarını belirterek, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kanalıyla, savunma sanayisine verdiğimiz destek tutarı, 300 milyon lirayı geçti" dedi.

Mehtap Yılmaz’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, Bakan Işık, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirecek, kritik teknolojileri ülkeye kazandıracak araştırma projelerini önemsediklerini ve bu kapsamda pek çok alanda yoğun destek programları açıkladıklarını söyledi.

Bazı projelerin TÜBİTAK tarafından üstlenilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Işık, bu noktada özellikle savunma sanayisine yönelik yüksek teknoloji gerektiren askeri projelerin öne çıktığını dile getirdi. Savunma sanayisine çok ciddi destek sağladıklarının altını çizen Işık, "TÜBİTAK kanalıyla, savunma sanayisine verdiğimiz destek tutarı, 300 milyon lirayı geçti, bu çok önemli bir rakam" diye konuştu.

‘Kalkınma için girişimci sayısı arttırılmalı’

Işık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla küçük ve orta ölçekli sanayiyi geliştirecek, güçlendirecek destekler, üniversite-sanayi işbirliğini arttıracak, sanayinin sorunlarına çözüm getirecek, inovatif yaklaşımları daha fazla özendirecek destekler ve girişimciliği özendirecek, teşvik edecek, girişimci sayısını arttıracak destek ve teşvikler verdiklerini de anlattı.

Türkiye'de girişimci sayısının arttırılması gerektiğine dikkati çeken Işık, "Girişimci sayısını arttıramazsak, Türkiye'nin kalkınmasının sürdürülebilir olmasını sağlayamayız" ifadesini kullandı.

‘Destekler, etki analizleriyle belirlenecek'

Işık, Ar-Ge ve inovasyona ciddi destekler verildiğini, son yıllarda bu alanda bütçenin giderek arttırıldığını ve bu konuda Türkiye'de artık toplumsal bir bilinç oluştuğuna işaret etti. "Türkiye, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmak zorunda" diyen Işık, şöyle konuştu:

"Etki analizleri, dünyada en fazla önemsenen konulardan biri. Bakanlık görevini aldıktan sonra verdiğim ilk talimat, Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurulması oldu. Bakanlar Kurulu kararıyla Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığını kurduk. 2015'in başından itibaren TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilim Teknoloji Genel Müdürlüğümüzün verdiği tüm desteklerin etki analizlerine başlayacağız. Bir sonraki aşamada diğer kurumlardan gelen analiz taleplerini değerlendireceğiz. Bundan sonra destek mekanizmalarının kurgulanmasında, neyi, nasıl, ne kadar ve hangi süreyle destekleyeceğimizi, etki analizlerinin sonucunda belirleyeceğiz. Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı verileri, bize politika oluşturmada çok ciddi destek sağlayacak."