TÜBİTAK'ın yayınladığı “Bebekler Nereden Gelir" kitabı muzır bulundu

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine TÜBİTAK’ın yayınladığı çocuk kitabı “Bebekler Nereden Gelir” kitabını ‘muzır’ buldu. Kitaba yönelik bu sansürle birlikte eser poşette ve 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

ANKA'nın haberine göre Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi’in aldığı karar üzerine, Anna Milbourne’un “Bebekler Nereden Gelir” kitabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından ‘muzır nitelikte’ olduğuna karar verildi.

"Küçüklerin 'maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte'"

TÜBİTAK’ın yayındığı “Bebekler Nereden Gelir” adlı çocuk kitabında, çocukların nasıl olduğu “Pipkin” adlı penguen üzerinden anlatılıyor, Kitabın tanıtım yazısında, “Pipkin aklına hep çok büyük sorular takılan çok küçük bir penguen. Bu kez, bebeklerin nereden geldiğini merak ediyor. Keşif yolculuğunda Pipkin’e eşlik edin ve sevimli mi sevimli hayvan yavrularıyla tanışın” deniliyor.

Kararda, kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin “maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu” belirtildi. Kitabın, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nunda yer alan kısıtlama hükümlerine tabi tutulacağı, söz konusu kanun hükümlerine göre; ‘küçüklere zararlıdır’ damgası vurulacağı kaydedildi.

Poşet işe satılacak

Yasaya göre ‘muzır’ kabul edilen kitaplar “… ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde” satılabiliyor. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile “Küçüklere zararlıdır” ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim bulunamıyor.

Yasaya göre ‘muzır’ ilan eserler;

Açık sergilerde ve seyyar bayiler tarafından satılamıyor.

Dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemiyor.

Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemiyor, satışı için reklam ve propaganda yapılamıyor.

Para karşılığı veya parasız, küçüklere gösterilemeyecek, hiçbir şekilde okullara sokulamayacak. Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda, aralarında cinsel istismar saldırılarıyla bilinen Ensar Vakfı’nın da bulunduğu hükümete yakın vakıf ve cemaatlerin yayın faaliyetleriyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmalar kamuoyunda tartışmalara ve okullarda okutulacak kitaplarda sansüre gidileceğine dair yorumlara neden olmuştu.