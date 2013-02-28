TÜBİTAK: Dinlemelere karşı milli ürün kullanın

TBMM Böcek Komisyonu bugün TÜBİTAK yetkililerini dinledi. Komisyona bilgi veren TÜBİTAK, "Kalorifer borusuna yerleştirilen bir 'böcek', çok uzak yerlere verileri iletebiliyor. GSM böcekler en fazla kullanılan böcek çeşidi. Herhangi bir bölgede birden fazla GSM sinyali olabileceği için bu tür böceklerin tespiti çok zor. Dinleme ve izlemeye karşı 'milli ürün' kullanın" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK yetkilerinin dinlendiği toplantıda, CHP’nin bilişim alanındaki uzman Milletvekili Erdal Aksünger, "FATİH projesinde milyonlarca tablet dağıtılacak. Başbakan Microsoft CEO'su ile görüştü 'gelin, girin' dedi. Başbakanı manipüle ediyorlar" deyince ortalık gerildi.

AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Aksünger’e, "Kendi kanaatinizi gerçekmiş gibi aktarıyorsunuz. Nereden çıkardınız Başbakanın manipüle edildiğini?" CHP’li Aksünger, "Bu gerçek. Başbakanı yanıltıyorlar" diye ısrarını sürdü. Atışma bir süre daha devam etti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın (TÜBİTAK) haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlaller ve bu ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek tedbirler ile komisyondaki sunumundan bazı bölümler şöyle:

-Böcek olarak tanımlanan dinleme ve görüntüleme cihazları ile yapılan izlemelerin 100 yıllık tarihi bulunuyor. Gelişen teknoloji sebebiyle tespit edilmesi zorlaşıyor.

- Kapalı devre ile yapılan izlemelerde kullanılan böcekler verici içermiyor. Alıcıları aracılığıyla aldığı verileri işleyerek doğrudan kendi üzerindeki hafıza birimine yazar veya bir iletim hattı üzerinden elektrik sinyali olarak dışarıdaki bir birime gönderiyor. Tarama cihazlarıyla tespit edilebilir. Depolama yaptığı için boyutları büyüktür. Flash bellek, kalem, anahtarlık görümü gibi çok çeşitli objeler kullanılarak gizlenebilir.

'Ampul, lamba optik böcek olabilir'

-Açık devre ile yapılan izlemelerde kullanılan böcekler sahip oldukları verici yapısı sayesinde elde ettikleri verileri dışarıdaki alıcıya aktarabilen cihazlardır. Optik, ultrasonik, radyo frekans (RF), hibrit gibi çeşitleri bulunur. Optik böcekler ampul, lamba şeklinde çalışırlar. Aldığı veriyi ışığa veya optik sinyale dönüştürerek aktarır.

-Ultrasonik böcekler aldığı veriyi duyma bölgesinin üstündeki (20 kHz üstü) ses dalgalarına çevirerek ileten cihazlardır. Metal aksam (kalorifer borusu gibi) üzerine monte edilmiş bu tür bir böcek verileri çok uzaklara sorunsuz iletebilir.

-Sese ve harekete karşı duyarlı olan böcek ortamdaki hareketliliğe göre çalışmaya ve verileri ortamda kimse kalmadığı zaman göndermeye başlamaktadır. En iyi böcek enerjisini iyi kullanan ve tespit edilemeyen böceklerdir.

-RF böcekler en çok bilinen cihazlardır. Topladıkları bilgileri üzerindeki anten yapısı sayesinde radyo frekans sinyallerine çevirerek iletir. GSM, Wi-Fi gibi türleri bulunur. GSM böcekler en fazla kullanılan böcek çeşididir. Herhangi bir bölgede birden fazla GSM sinyali olabileceği için bu tür böceklerin tespit edilmesi çok zordur. Bu tür böceklerde bir GSM kartı kullanıldığı için tespit için kullandığı protokolün bilinmesi gerekir. Dünyanın herhangi bir yerine anında bilgi aktarabilir. Temin edilmesi ve kullanılması oldukça kolaydır. Hesap makinesi, küllük gibi farklı çeşitleri bulunuyor.

'Böcekler ayağa düştü'

-Yurt içinden ve yurt dışından uygun fiyatlara temin edilebiliyor. Wi-Fi böcekler de elde ettikleri verileri sahip oldukları kablosuz modem ile aktarır. Genelde gerçek zamanlı görüntü iletmek için kullanılır.

-Böcek konusu gerçekten ayağa düşmüş durumda. Herkesin kolayca kullanabileceği cihazlar. Klasik böcek arama yöntemleri artık geçersiz kaldı. Enerji yoğunluğuna bakılarak yapılan tarama yetersiz kalmakta, kullanılan sistemin protokolünün incelenmesi gerekmektedir.

-Optik dinleme bir ortamda yapılan konuşmalara bağlı olarak oluşan ses dalgalarının cam üzerinde bıraktığı titreşimin çözümlenerek dinlenmesidir. Cama gönderilen lazer ışını camdaki ses dalgalarını toplayarak alıcıya iletir.

'3G üzerinden yer tespiti yapılıyor'

-Sinyal hattı üzerinde yapılan izlemeler yetkili kurumlarca yapılan yasal izlemelerdir. Telefon veya internet üzerinden yapılabilir. Santraller, baz istasyonları, uydular, işletim sistemleri, bilgisayar programları, modemler suiistimali ile yapılabilecek izlemelerdir. Tüm bunların milli olarak üretilmesi yapılmadıkça güvenliği tartışmalıdır. Bilgisayar ve telefon üzerindeki mikrofon ve kameraya kullanıcının onayı olmadan açılarak izleme yapılabilir. Sinyal hattı üzerinden yapılan dinlemeler tarihte uygulanan ilk dinleme yöntemidir. Telefonla 3G üzerinden nerede olduğunuz da belirlenebilir.

Dinleme ve izlemeye karşı 'milli ürün'

-Dinleme ve izlemeye karşı tedbir olarak jammer kullanımı, binaların inşaatı sırasında önlem almak, milli ürünler kullanmak, böcek tarama sistemleri kullanmak gerekmektedir. Ancak çok geniş bir bant frekans aralığının tamamının denetlenmesi söz konusu değildir. Dinleme ve izlemeye karşı tedbir olarak camsız ve yerin altıdaki mekanlar veri iletimini engelleyeceği için tercih edilebilir. Kapalı devre böceklerin tespiti zordur. Esas olan böceğin yerleştirilmesini önlemektir. Çok hassas manyetik sensörlerle tarama yapılarak tespit edilebilir. Termal kamera, junction dedektörü, x-ray cihazlarıyla böcek taraması yapılabilir.