TÜBİTAK deprem radarıyla hayat kurtaracak

TÜBİTAK araştırmacıları, depremde göçük altında kalanların kalp atışlarını algılayabilen ''arama kurtarma radarı'' geliştirdi. Radar, baygın da olsa yaralının göğüs kafesi hareketlerinden yerini tespit edebiliyor.



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye-Ukrayna Ortak Araştırma Laboratuvarı araştırmacılarından Atilla Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama-kurtarma radarının olası bir depremde kullanılmak üzere birkaç yıl önce geliştirildiğini ve radar üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Diğer radarlarla tespit yapılabilmesi için göçük altında kalan kişinin ya ses çıkarması ya da herhangi bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Ünal, geliştirdikleri yer altı radarı sisteminin ise yaralının kalp atışı ile göçük altındaki yerini belirleyebildiğini kaydetti. Ünal, ''Sistem, göçük altındaki kişi baygın ya da ses çıkaramayacak durumda dahi olsa, eğer yaşıyorsa kolaylıkla tespit etmeye olanak veriyor'' diye konuştu. Elektromanyetik alan kullanan radarın insan sağlığına zararlı bir etkisinin bulunmadığını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Radar sayesinde elektromanyetik bir alan, söz konusu bölgeye gönderiliyor ve sinyal daha sonra geri alınıyor. Uzakta bulunan bir taşınabilir bilgisayar ve bluetooth aracılığıyla haberleşiliyor ve bu arada sinyaller algılanıyor. Radar, kişinin kalbi atıyorsa göğüs kafesi hareketlerinden onun göçük altında olduğunu tespit edebiliyor. Radar, 10 kilogram ağırlığında olduğundan kolaylıkla taşınabiliyor.''



Türkiye'deki depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde göçük altındakilerin hareketsiz ya da baygın olması nedeniyle büyük sorunlar yaşandığını vurgulayan Ünal, ''Ultrason sistemlerinde mutlaka birinden ses gelmesi beklenir ki bizim daha önceki depremlerde duyduğumuz, 'Aşağıda biri var mı?' sözleri oldu. Bu sistemde ise kişi baygın olsa bile sadece kalbinin atması algılanması için yeterli'' dedi.