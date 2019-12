Tübitak burs başvuruları devam ediyor

TÜBİTAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılı başvuruları 7 Ekimde alınmaya başlanan yurt içi yüksek lisans ve yurt içi doktora burs programının not ortalaması ile ilgili başvuru kriterleri YÖK’ün sistemi esas alınarak yeniden düzenlendi.Daha önce ilgili programlara başvuru yapmak için aranan lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması kriterlerinde YÖK’ün 4’lük sistemdeki ortalamaların 100’lük sistemdeki karşılıklarıyla ilgili hazırladığı tablolardaki veriler esas alınarak düzenleme yapıldı.Böylece daha önce aranan lisans not ortalaması koşulu 4’lük sistemde eğitim veren üniversitelerden mezun olanlar için 3.00 yerine 2.92, yüksek lisans not ortalaması koşulu ise 3.20 yerine 3.14 olarak değiştirildi.Bu değişiklik göz önüne alınarak 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans ve 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları için 7 Ekimde başlayan online başvuru süresi 24 Ekim mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu değişiklikten dolayı doğrudan yüksek lisans ve doktora bursiyeri olma hakkını kazananlar için başvuru tarihleri 20-31 Ekim yerine 27 Ekim-7 Kasım olarak belirlendi.Ayrıntılı bilginin, www.tubitak.gov.tr/bideb internet adresinden edinilebileceği bildirildi.