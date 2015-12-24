TÜBİTAK Başkanı: Yerli otomobil için lisans hakkı alınması Türkiye'ye 10 yıl kazandırdı

Yerliliği olduğu tartışmalara sebep olan "yerli" otomobille ilgili konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Ahmet Arif Ergin, dünyada patentle ilgili çalışmaların zor ve zaman isteyen çalışmalar olduğuna belirterek, "Yerli otomobil için lisans hakkı alınması Türkiye'ye 10 yıl kazandırdı" dedi.

Yerli otomobille ilgili tartışmalardan sonra Hürriyet gazetesine bir röportaj veren Saab markasının gerçek sahibi olan İsveçli havacılık ve savunma devi Saab Grubu’nun sözcüsü Sebastian Carlsson, “NEVS firması Saab markasını temsil etmiyor. Dolayısıyla Türk hükümetinin NEVS ile yapmış olduğu anlaşma bizi ilgilendirmiyor. Saab’ın tek sahibi biziz. NEVS sadece bazı üretim tesislerimizi ve bir tek 9-3 modelinin telif haklarını almıştır. Türk bakanın sadece savunma ve havacılık konusunda faaliyet gösteren bir şirket olan Saab ile otomobil konusunda bir işbirliğinden söz etmesi çok anlamsız" demişti.

"TÜBİTAK'ın desteklediği projelerin sayısı

15 bine çıktı"

Radikal'de yer alan habere göre, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin, meclis üyelerine TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve İzmirli iş adamlarının sorularını yanıtladı. Ergin, TÜBİTAK'da Ar-Ge destekleme sisteminin 2010 yılında sonra oturduğunu, 2002 yılına kadar Ar-Ge desteklemesi için başvuran proje sayısının binin altında olduğunu anımsatarak, 2015'te bu sayının 33 bine çıktığını söyledi.

TÜBİTAK'ın 2002 öncesinde Türkiye'de yılda 200-300 projeyi desteklediğini aktaran Ergin, "Bugün itibarıyla 15 bin civarında projeye destek veriyoruz. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan pay son yıllarda hızla arttı, yüzde 1'i aşıp, 2'ye doğru ilerliyor. Avrupa ortalaması yüzde 3'e yakın. Bizim 2023 yılı hedefimiz ise bunu yüzde 3 seviyesine çıkarmak" diye konuştu.

Ergin, Türkiye'de 2010 yılından sonra Ar-Ge desteği projeleri daha yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Destekleyeceğimiz projelerde denetim mekanizmalarını ve etki analizlerini yapacağız. Gelecek oldukça parlak ancak sıkı denetimli olacak" ifadesini kullandı.

"Yabancı bir marka aracın lisans hakkını aldık, böylece yaklaşık 10 yıl kazandık"

Ahmet Arif Ergin, dünyada patent piyasasında rekabetin giderek kızıştığını, yeni bir konuda patent almanın zorlu ve uzun süreli bir uğraş olduğunu vurgulayarak, yerli otomobil için lisans hakkı alınmasının Türkiye'ye 10 yıl kazandırdığını belirtti. Ergin, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil üretmek için milyonu geçen sayıda fikri mülkiyet hakkı yeni patent ödenmekte. TÜBİTAK, uydu bataryaları geliştirmek üzere bir çalışma başlattı ve kendi patentini üretebilecek konuma geldi. Türkiye'nin bu konuda bir yeteneği var ve bunu uluslararası alanda ticari hale getirmek istiyoruz. Bizim bu teknolojiyi pazara sokmamız için homalogasyon yapmamız gerek. Bunu yapmadan tek bir ülke bile sizin otomobil satmanıza izin vermez. Bu nedenle yabancı bir marka aracın lisans hakkını aldık. Böylece yaklaşık 10 yıl kazanmış olduk. Artık bunun üzerine elektrikli motor ve diğer şeyleri ekleyip uluslararası pazarda rekabet edebiliriz."