TÜBİTAK Başkanı Mandal: Her türlü görüş, öneriye açığım

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ) düzenlenen \'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK\' konulu konferansta konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bölgedeki sorunları yerinde görmek üzere geldiğini belirterek, \"Her türlü görüş, öneriye açığım, sorunlarınızı dinleyemek için geldim. Tabii Ankara\'dan buraya bir bakış açısı var. Bir de buradan gelip görmek var. Sizlerin gözüyle bakmak var. Bunun için buraya geldim\" dedi.

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konferansa, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçmişte eleştiri konusu olan sorunların büyük çoğunluğunun TÜBİTAK tarafından aşıldığını belirterek, \"Üniversitemizde ciddi projeler üreten hocalarımız var. Geçmişten gelen öğretim elemanlarımızın, TÜBİTAK\'a bir küskünlükleri var. Bu küskünlüğü aşmak için bu bölgelere has bir bütçe talep ediyoruz. Yine altyapı projeleri açısından TÜBİTAK\'ın desteklerini bekliyoruz. Bölgemizde yeni kurulan birçok üniversite var. Eski üniversitelerin de zaman zaman altyapı sıkıntıları oluyor. Bu üniversitelere de destek verilirse memnun kalırız\" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bölgedeki üniversitelerin sorunlarını yerinde görmek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Her türlü görüş, öneriye açığım, sorunlarınızı dinleyeceğim. Tabii Ankara\'dan buraya bir bakış var. Bir de buradan gelip görmek var. Sizlerini gözüyle bakmak var. Daha önce YÖK\'teki görevim sırasında geleceği planlama ve uygulama konusunda hep birtakım iyi bir şeyler yapılmaya çalışıldıysa, bu hep rektörlerimizle istişare edilerek ortak akıl ile yapıldı. Yoksa Ankara\'dan bir düşünce tarzı ile yapılması çok güç. Mayıs ayında ilk kez ulusal TÜBİTAK lise ve ortaokul yarışmalarımız vardı. Lise yarışmalarımız Antalya\'da gerçekleşti. 12 bölgenin en başarılı öğrencileri bölgesel bir yarışma sonrası ulusal bir yarışmaya geliyorlar. Lise yarışmalarımız Antalya\'da, ortaokul yarışmalarımız Kayseri\'de gerçekleşti. Orada öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya gelirken, TUBİTAK\'a en fazla başvurunun olduğu bölge Van bölgesi. Burada 8 ilimiz var. Ama istediğimiz ölçüde bir başarı benim gözümde, öğrencilerimiz gözünde de yeterli değildi. Çok heyecanlı bir başvuru var. Ama bunun ciddiye dönüşmesi arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Ben de kendilerine söz vermiştim. Sizin hem projelerinizi hem de öğretmenlerinizi, danışmanlarınızı yerinde göreceğim. En azından 2019 yılı için planlamamızı yaparken bu konuda daha aktif, verimli olalım diye, çalışalım diye yerinde ziyaret etmek istedim. Bu durumu Peyami Hoca ile paylaştım, o da sağolsun bu konferansı koordine etti.\"

Konferansın ardından TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve rektörler, \'Van YYÜ Siber Olaylara Müdahale Merkezi, SOME Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu\'nun açılışını yaptı.



FOTOĞRAFLI