TÜBİTAK Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Nüket Yetiş, 2004'ten bu yana başkanlık görevini vekaleten yürütüyordu.



Yetiş, 1950 yılında Eskişehir'de doğdu. 1968 yılında Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi'nden mezun olan Yetiş, 1973'te Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1975'te Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Nüket Yetiş, 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden doktora derecesi aldı. Yetiş, 1988'de Endüstri Mühendisliği'nde doçent, 1993'te profesör oldu.



Prof. Dr. Yetiş, 1973-1975 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan, 1975-1980 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı, 1980-1982 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde araştırma asistanı olarak görev yaptı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1982-1985 yılları arasında öğretim görevlisi olan Yetiş, 1985-1989 yılları arasında,Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı İngilizce İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı.



Prof. Dr. Nüket Yetiş, Marmara Üniversitesi (MÜ) Mühendislik Fakültesi'nde 1989-1994 ve 1994-2000 yılları arasında dekanlık yaptı.



Yetiş, 2000-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) Müdürlüğünü üstlendi.



TÜBİTAK Başkan Vekilliği görevine 2004 yılında getirilen Yetiş'in üyeliğini yaptığı kuruluşlar şöyle:



Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Eğitim Grubu (1998-2003),



Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı EFQM Sağlık Çalışma Grubu Kurucusu (1998-2003),



Kalite Derneği (KalDer),



MÜ Teknoloji Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet üyeliği,



Yöneylem Araştırması Derneği,



Avrupa Bilim Vakfı (ESF) Yönetim Kurulu Üyesi,



Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Yönetim Kurulu Üyesi,



Avrupa Araştırma Kurum Yöneticileri Birliği (EUROHORCS) Üyesi,



Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MUDEK) kurucu üyesi.



Avrupa Araştırma Alanı Kurulu (European Research Area Board-ERAB) üyeliği,



Prof. Dr. Nüket Yetiş, evli ve iki çocuk annesi.

