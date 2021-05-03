TÜBİTAK Başkanı: Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) Başkanı Hasan Mandal , ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyurdu.

Mandal, NTV'nin haberine göre Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıklayan Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de yıl sonunu işaret etti. Mandal, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek" dedi.