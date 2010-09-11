-TÜBİTAK AVRUPA-JAPONYA ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLAYACAK ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Türkiye, Avrupa Komisyonu ile Japonya arasındaki bilim ve teknoloji faaliyetlerinde koordinasyonu sağlayacak ülke seçildi. Bilim ve teknolojideki en büyük rakiplerin arasındaki işbirliği faaliyetlerinin stratejisini TÜBİTAK üzerinden yürütecek Türkiye, bu görev için uzun dönem lobi faaliyetleri yürütüyordu. TÜBİTAK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Avrupa Komisyonu, bazı ülkelerle bilim ve teknoloji alanında ikili anlaşmalar yürütüyor. Avrupa Komisyonu'nun Japonya'yla yeni bir bilimsel anlaşma imzalamasının ardından TÜBİTAK'a, yürüttüğü lobi faaliyetleri sonucu Avrupa ile Japonya arasındaki bilimsel işbirliğini harekete geçirecek yapının koordinasyonunu sağlama görevi verildi. Koordinasyon faaliyetlerinin sözleşmesi ekim ayında imzalanacak. Entegrasyon projesi üç yıl sürecek. Yetkililer, siyasi olarak da önemli olan projede, Türkiye'nin Avrupa Birliği bayrağını temsil edeceğini belirtiyor. Entegrasyon projesi kapsamında, TÜBİTAK, politik seviyede stratejilerin belirlenmesi, Avrupa ile Japonya arasında teknolojik işbirliklerinin yapılması ve hangi konularda bilim ve teknoloji projelerinin yapılacağına karar verecek.