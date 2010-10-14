-TÜBİTAK "KIRILAMAYAN ŞİFRELEME"NİN PEŞİNDE ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - NATO için çok sayıda kripto cihazı geliştiren ve Türkiye'de de ilk kez kriptolu cep telefonu üretmeyi başaran TÜBİTAK araştırmacıları, son çalışmalarında kırılamayan şifreleme sistemi olarak bilinen kuantum kripto sistemlerine el attı. TÜBİTAK'ın yeni hedefi, kuantum kripto sistemlerinde uzmanlık alanını geliştirerek, tümüyle yeni hesaplama yöntemlerini destekleyen ve yeni algoritmalar yazmaya olanak tanıyan kuantum bilgisayarlar konusunda araştırmalar yapmak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Müdürü Alparslan Babaoğlu, Türkiye'nin kripto konusunda geldiği seviyenin bu konuda teknolojiyi yönlendiren 5-6 ülke seviyesinde olduğunu belirterek, enstitülerinin çok daha farklı ve ileri teknoloji cihazları yapma konusunda araştırmalar yürüttüğünü kaydetti. Dünyada ileri kriptoloji uygulamalarının kuantum kriptoloji uygulamalarında yoğunlaştığını belirten Babaoğlu, ''Yani onlarca laboratuvar kırılmaz kripto sistemleri yapmaya çalışıyor. Bildiğimiz kripto sistemleri kullanıcı hatalarından bir süre sonra kırılabilir. Algoritmalarınızı ne kadar güçlü yaparsanız yapın kullanıcı hatası varsa bir süre sonra bu kriptolar kırılabilir ama kuantum kripto sistemleri bu iş için çok daha güvenli'' diye konuştu. Kuantum kripto sistemlerinde kodlamanın fotonlar kullanılarak yapıldığını ve kodlanan fotona erişmemesi gereken birisinin erişmesi durumunda fotonun polarizasyonunun değişerek kullanıcıların bilginin çalındığından haberdar olduğunu ve çalınan bilgilerin kullanılmayarak yerine yeni bilgi göndermek suretiyle çalınmayan bilgilerle güvenli bir iletişim kanalı oluşturulduğunu anlatan Babaoğlu, kuantum kripto sistemlerinde kullanıcı hatalarının bulunmadığını söyledi. Babaoğlu, hedeflerinin Türkiye'de ilk kuantum ışınlamayı, daha sonra da tümüyle yeni hesaplama yöntemlerini destekleyen ve niteliksel olarak yeni algoritmalar yazmaya olanak tanıyan kuantum bilgisayarların üretimini hedeflediklerini bildirdi. -NATO'NUN OFF-LINE KRİPTO CİHAZI DA TÜBİTAK'TAN- TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Müdürü Alparslan Babaoğlu, NATO için off-line kripto cihazı da geliştirdiklerini bildirdi. NATO'nun off-line kripto ihalesine pek çok ülkenin katıldığını, ancak tüm ülkelerin şartnameyi sağlayamadıkları için tek tek çekildiğini belirten Babaoğlu, ''Türkiye NATO'nun off-line kripto cihazı ihalesine tek kaynak sağlayıcı olarak katılacak. Çünkü bizden başka hiçbir ülke, NATO'nun istediği koşulları sağlayamadı. Bu şu anlamına geliyor, bugüne kadar tüm dünyaya, NATO'ya ve hatta Türkiye'ye off-line kripto cihazı sağlayan Hollanda dahil, tüm NATO ülkeleri, artık Türkiye'nin ürettiği yeni nesil kripto cihazını kullanacak'' dedi.