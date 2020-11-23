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TÜBİTAK, 105 personel alacak

23 Kasım 2020 11:19

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Alınan personeller Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular 14 Aralık'a kadar

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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