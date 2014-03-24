Tüberküloz Türkiye’de iki bölgede daha fazla görülüyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüce, tüberkülozun en çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde görüldüğünü belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yüce, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" nedeniyle Türkiye'de tüberküloz hastalığını bölgesel dağılımına dikkati çekti.

Hastalığın son yıllarda dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisi haline geldiğini savunan Yüce, "Verem savaş dispanserlerinde kayıtlı hastalar nüfusumuza oranlandığında, Türkiye'de en yüksek olgu hızları, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde görülmekte iken en düşük olgu hızı İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü'nün 2012 verilerine göre yılda 13 bin 535 yeni olgu bildirilmiş, bunların 672'si 15 yaş altında genç insanlardır" sözleriyle verileri açıkladı.



Yüce, tedavi başarı oranının hastalığa ilk keza yakalananlarda yüzde 90, hastalığı nüksedip yeniden tedavi alanlarda ise yüzde 68 olduğunu kaydetti. Bu oranları Dünya Sağlık Örgütü'nün hedeflediği oranlar olduğunu aktaran Yüce, "Özellikle son yıllarda farkındalığın artmasının yanı sıra, moleküler tekniklerin kullanıma girmesi sonucu hızlı tanı ve tedavi mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.