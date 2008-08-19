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Tuba'ya milyon dolar

Oyuncu Tuba Büyüküstün'e Arap dünyası hayran. Bir mücevher firması ile 1milyon 600 bin YTL'ye anlaştı

19 Ağustos 2008 03:00

Ihlamurlar altında dizisinin Arap ülkelerinde ki gösteriminden sonra Tuba Büyüküstün’ün güzelliği Ortadoğu’yu da etkisi altına aldı. Ünlü markalar güzel oyuncu için kıyasıya bir yarışa girdi. İki ünlü mücevher firmasının Dubai merkezleri Tuba için kesenin ağzını açtı.

Bunlardan biri İngiliz Burberry, diğeri ise Alman Montblanc. Burberry ile telefonda pazarlık yapan Büyüküstün, Montblanc görüşmesini ise yüzyüze gerçekleştirdi. Mayıs’ta Dubai’deki Montblanc mağazasına giden Büyüküstün Genel Müdür Doris Rain ile görüştü. Rain, “Sizin gibi bir yüz görmedik. Estetiksiz ve çok güzelsiniz” diyerek mücevherlerle güzel oyuncuya prova yaptırdı. Bu görüşme sonucunda Büyüküstün, Montblanc ile 1 milyon 600 bin YTL’ye el sıkıştı.

Tuba, oynadığı reklam ve tanıtım filminden ayrıca kazanacak. 22 Arap ülkesinde yapılacak reklam ve tanıtımlar Ortadoğu TV’lerinde yayınlanacak. Büyüküstün, sözleşme gereği hiç bir Arap ülkesinde başka bir firmanın takılarını kullanmayacak.

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