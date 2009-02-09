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Tuba'nın yeni sevgilisi...

Büyüküstün Antakya’da çekilen “Asi” dizisinin yeni görüntü yönetmeni Sami Saydan’la birlikte.

09 Şubat 2009 02:00

Üç ay önce İtalya’da garsonluk yapan bir gençle birlikte olan “Asi” dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, şimdi yeni bir aşka yelken açtı.

Milliyet'in haberine göre; Büyüküstün Antakya’da çekilen “Asi” dizisinin yeni görüntü yönetmeni Sami Saydan’la birlikte... Çiftin ilişkisi bir ay önce dizi setinde başladı. Altı ay önce boşandığı öğrenilen 36 yaşındaki Saydan, son olarak Türkan Şoray ve Hakan Balamir’in başrolünü oynadığı, ancak yayını ertelenen “Vurgun” dizisinin görüntü yönetmenliğini yaptı. Böylece Büyüküstün, aynı sette ikinci kez âşık oldu.

Büyüküstün geçen sezon da dizide üvey kardeşi Aslan’ı oynayan Saygın Soysal ile birlikteydi.

Evden tekrar otele taşındı

Bu sezon Antakya’daki çekimlere yanında çok sevdiği köpeğini de götürmek isteyen Büyüküstün, dizi ekibinin kaldığı otel yönetimi köpeğini kabul etmediği için yapım şirketinin tuttuğu evde kalıyordu. Ancak Büyüküstün, kararını değiştirdi ve köpeğini İstanbul’a gönderdi. Ardından da Büyüküstün sevgilisi Saydan’ın da kaldığı otele tekrar taşındı.

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