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Spor

TÜBAD'ın yeni başkanı Aydın Örs oldu

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜBAD) yeni başkanı, Aydın Örs oldu

22 Kasım 2017 23:04

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜBAD) yeni başkanı, Aydın Örs oldu.
Aydın Örs, 9 Kasım 2017\'de hayatını kaybeden Mehmet Baturalp\'in vefatının ardından boş kalan başkanlık koltuğu için bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında oybirliği ile başkan seçildi.
TÜBAD\'dan yapılan açıklamada, \"9 Kasım 2017 perşembe günü hayata gözlerini yuman sevgili başkanımız Mehmet Baturalp\'tan boşalan mevkiye, 22 Kasım 2017 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle Aydın Örs yeni başkan olarak seçilmiştir. Yapılan görev paylaşımı sonunda; Çetin Yılmaz - Başkan vekili, Derya Aydıner - Genel sekreter, Necati Güler - Muhasip, Bülend Karpat - Genel koordinatör, Cengiz Tunçbilek - Finans sorumlusu, İlhan Oktay - Mali Müşavir olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Murat Özyer - Başkan danışmanı olarak görev yapacaktır\" denildi.

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