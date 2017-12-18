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Tuba Ünsal: Projenin gerçekleşmesi için evimi ipotek ettirme noktasına geldim

"Sezen Aksu'nun ikna olması benim için en önemli şeylerin başındaydı"

18 Aralık 2017 14:47

İş dünyasının liderlerini İstanbul’da buluşturan Marka Konferansı'nda konuşan oyuncu Tuba Ünsal, Kürk Mantolu Madonna eserinin tiyatro sahnesine konma sürecini anlattı. Ünsal, yaşadıklarının zorlu bir yol oluşundan bahsederek, oyunun maliyetinin çok yüksek oluşu ve çok büyük bir prodüksiyon gerektirdiği için projenin ne olursa olsun gerçekleşmesi için evini bile ipotek ettirme noktasına geldiğini anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ünsal, yapımcı Nisan Göknel ve TBWA kreatif direktörü İlkay Gürpınar’ın katıldığı oturumda Kürk Mantolu Madonna eserinin tiyatro sahnesine konma sürecinden bahsetti.

Yaşadıklarının zorlu bir yol oluşundan bahseden Tuba Ünsal, özel ve devlet tiyatrolarını geride bırakarak telif hakkının alınma sürecinden, kendisinin Maria Puder olma hayalinden hatta oyunun maliyetinin çok yüksek oluşu ve çok büyük bir prodüksiyon gerektirdiği için projenin ne olursa olsun gerçekleşmesi için evini bile ipotek ettirme noktasına geldiğini anlattı.

Markaların tiyatro oyunlarına sponsor olmamasına da dikkat çeken güzel oyuncu , Kürk Mantolu Madonna’nın premier oyununa günler kala Vodafone’nun ana sponsorları olduğunu belirtti.

Sezen Aksu tarafından oyuna özel yazılan ‘Veda’ şarkısının hikayesini ise ‘Sezen Aksu’nun ikna olması benim için en önemli şeylerin başındaydı. O inanırsa herkesi ikna edebilirim diye düşündüm. Duygularıma ortak oldu ve harika bir şarkı hazırladı’ şeklinde anlattı.

 

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