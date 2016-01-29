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Tuba Ünsal: 50 yaşıma geldiğimde 30 yaşında beberuhi tiplilerden olmak istemem

Oyuncu Tuba Ünsal, güzellik sırlarını anlattı

29 Ocak 2016 11:27

“Dünyanın En Güzel Kokusu” adlı yeni filmi şubatta vizyona girecek olan Tuba Ünsal, “Ben güzel yaşlanmak istiyorum, 50 yaşıma geldiğimde 30 yaşında beberuhi tiplilerden olmak istemem, yaşımın iyisi olayım” dedi.

Güzellik sırlarını BeStyle’a anlatan Ünsal,  Botoks ve dolgu işlemlerine karşı olduğunu ve kök hücre uygulamasından memnun kaldığını söyledi.

Dergiye verdiği röportajda güzellik tanımını da açıklayan Tuba Ünsal, “Güzellik tek başına o kadar yetersiz ki... İçini doldurmak, çok mesai harcamak lazım. ‘Güzel kadın değil, tatlı kadın ömrü uzatır’ diye boşuna söylememişler. Eh buna bir de akıllı kadını eklersek, uzaya çıkışınız muhtemel” dedi.

Ünsal, estetik operasyonlara ise büyük oranda mesafeli yaklaştığını belirtti: “Güzellik sırrım yok aslına bakılırsa. Kırk yılın başı cildime bir şey yaptırdım; kök hücre. Çok da iyi geldi. Ben güzel yaşlanmak istiyorum, 50 yaşıma geldiğimde 30 yaşında Beberuhi tiplilerden olmak istemem, yaşımın iyisi olayım yeter. O yüzden botoks, gerdirme, dolgu falan benlik değil. Şu sıralar cilt bakımına da zaman harcıyorum. Bir de hayatımda ilk defa spor yapıyorum. Haftada 2 yürüyüş, 1-2 pilates ve ağırlık.”

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