-TÜBA tartışmasına son nokta ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Türkiye Bilimler Akademisine (TÜBA) üye seçiminde, 2012'de yürürlüğe girecek düzenleme yapıldı. Buna göre, üye seçimini Bakanlar Kurulu yerine TÜBİTAK Bilim Kurulu yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, TÜBA'ya üye seçiminde, asli ve asosye (akademik) üyelerin üçte birinin Bakanlar Kurulu, üçte birinin Yükseköğretim Kurulu ve üçte birinin de asli üyeler tarafından seçileceğine ilişkin ağustos ayında yapılan düzenlemede değişikliğe gidildi. Düzenlemenin 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek esasına göre, Bakanlar Kurulu yerine TÜBİTAK Bilim Kurulunun seçim yapması hükme bağlandı. Akademi Başkanı seçiminde de 2012 başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, akademi başkanı, asli üyeler içinden Akademi Genel Kurulunca belirlenecek üç aday arasından Başbakan tarafından 3 yıl için atanacak. 1 Ocak 2012 tarihinden önce atanan Akademi Başkanının görevi, atandığı sürenin sonuna kadar devam edecek.