T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tuba, Somalili korsana gelin gidiyor

Komedi filmi "Türkler Çıldırmış Olmalı"nın ilginç çekimleri daha vizyona girmeden konuşulmaya başlandı.

28 Ekim 2009 02:00

Yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Aslan'ın yaptığı komedi filmi "Türkler Çıldırmış Olmalı"nın ilginç çekimleri daha vizyona girmeden konuşulmaya başlandı.

Filmde, Erdal Tosun, Türk işadamını ve ailesini kaçıran Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'i canlandırıyor.

Erdal Tosun, kaçırdığı işadamının kızı Tuğçe'ye (Tuba Ünsal) fena halde aşık oluyor ve onu nikah masasına oturtmak için elinden geleni yapıyor. Murat Aslan tarafından Türkiye'nin en komik 6 adamı olarak bir araya getirilen Peker Açıkalın, Durul Bazan, Önder Açıkbaş, Timur Acar, Erdem Akakçe ve Ruhi Sarı'nın oluşturduğu acemi asker timi tarafından kurtarılmaya çalışılacak olan Tuba Ünsal, bir de aşkından deliye dönen Erdal Tosun'dan kendini korumaya çalışacak. Adbul Hasbi Aden'in, Tuğçe'yi hayretlere düşüren kurşun fişeklerden oluşan hediye gibi birçok süprizi olacak. Adbul Hasbi'nin Tuğçe'yi evlenmeye ikna edip edemeyeceğini ise filmi izleyince öğreneceğiz.

27 Kasımda Türkiye'de, 3 Aralık'ta Avrupa'da vizyona girecek olan "Türkiye'nin ilk yerli filmi" Türkler Çıldırmış Olmalı, komedi alanında hayli iddialı. Film geniş kadrosu ve Hollywood kalitesindeki çekimleri ile merakla bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24