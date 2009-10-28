Tuba, Somalili korsana gelin gidiyor

Filmde, Erdal Tosun, Türk işadamını ve ailesini kaçıran Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'i canlandırıyor.Erdal Tosun, kaçırdığı işadamının kızı Tuğçe'ye (Tuba Ünsal) fena halde aşık oluyor ve onu nikah masasına oturtmak için elinden geleni yapıyor. Murat Aslan tarafından Türkiye'nin en komik 6 adamı olarak bir araya getirilen Peker Açıkalın, Durul Bazan, Önder Açıkbaş, Timur Acar, Erdem Akakçe ve Ruhi Sarı'nın oluşturduğu acemi asker timi tarafından kurtarılmaya çalışılacak olan Tuba Ünsal, bir de aşkından deliye dönen Erdal Tosun'dan kendini korumaya çalışacak. Adbul Hasbi Aden'in, Tuğçe'yi hayretlere düşüren kurşun fişeklerden oluşan hediye gibi birçok süprizi olacak. Adbul Hasbi'nin Tuğçe'yi evlenmeye ikna edip edemeyeceğini ise filmi izleyince öğreneceğiz.27 Kasımda Türkiye'de, 3 Aralık'ta Avrupa'da vizyona girecek olan "Türkiye'nin ilk yerli filmi" Türkler Çıldırmış Olmalı, komedi alanında hayli iddialı. Film geniş kadrosu ve Hollywood kalitesindeki çekimleri ile merakla bekleniyor.