Tuğba Ekinci: Sayın Erdoğan; bütün bölgeler bombalanmalı, insan girilemez bölge ilan edilmeli!

Kızgın bir ifadeyle çektiği selfie fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Tuğba Ekinci, altına yazdıklarıyla sosyal medyada büyük tepki gördü. Doğu Anadolu'da artan çatışma ortamına dikkat çeken Ekinci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabını mention ederek tepki çeken şu mesajı iletti:

"İmza sistemiyle Doğu'nun temiz insanları başka bölgelerde TOKİ evlerine yerleştirilsin. Artık Doğu'yu baştan yaratmak için bütün bölgelerin bombalanması insan girilemez bölge ilan edilmesi gerekiyor. O zaman hangi toprak için ne yapacaklar nerde barınacaklar görelim. Çözüm yolu yolunda en mantıklısı Sayın@rterdogan"