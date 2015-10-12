T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuğba Ekinci: Sayın Erdoğan; bütün bölgeler bombalanmalı, insan girilemez bölge ilan edilmeli!

"Çözüm yolu yolunda en mantıklısı..."

12 Ekim 2015 14:02

Kızgın bir ifadeyle çektiği selfie fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Tuğba Ekinci, altına yazdıklarıyla sosyal medyada büyük tepki gördü. Doğu Anadolu'da artan çatışma ortamına dikkat çeken Ekinci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabını mention ederek tepki çeken şu mesajı iletti:

"İmza sistemiyle Doğu'nun temiz insanları başka bölgelerde TOKİ evlerine yerleştirilsin. Artık Doğu'yu baştan yaratmak için bütün bölgelerin bombalanması insan girilemez bölge ilan edilmesi gerekiyor. O zaman hangi toprak için ne yapacaklar nerde barınacaklar görelim. Çözüm yolu yolunda en mantıklısı Sayın@rterdogan"

ETİKETLER

tuba ekincitepki çeken paylaşıminstagramerdoğanpaylaşımbölgedoğuinsan girilemezbombalanmalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24