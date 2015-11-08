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Tuba Büyüküstün’e “En iyi kadın oyuncu” ödülü

"Burada ödül almak, benim için çok onur ve gurur verici"

08 Kasım 2015 11:19

Oyuncu Tuba Büyüküstün, genç yaşta hayatını kaybeden mimarlık öğrencisi Giusseppe Sciacca anısına düzenlenen törende “En iyi kadın oyuncu” ödülü aldı.  2014 yılında UNICEF tarafından “İyi niyet elçisi” seçilen Büyüküstün, “Bu ödülü almak, benim için çok onur ve gurur verici” dedi.

Genç yaşta ve bir ayin sırasında hayatını kaybeden mimarlık öğrencisi Giuseppe Sciacca anısına bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve çeşitli alanlarda dünyanın farklı ülkelerden kişilerin ödüllendirildiği tören, Vatikan'a bağlı Pontifica Universita Urbaniana'nın Magna salonunda gerçekleştirildi.

Tuba Büyüküstün'e ödülünü Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri organizasyonun başkanı Vasiliki Bafataki takdim etti. Bafataki, Büyüküstün'ü özellikle sosyal sorumluluk kampanyalarındaki rolünden dolayı kutladı.

 

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