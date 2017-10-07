Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'a 'Uluslararası Arap Festivali' ödülü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ARAP dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ, Dubai\'deki Uluslararası Arap Festivali\'nde (DIAFA -Distinctive International Arab Festivals Awards) birbirlerine en çok yakışan çift seçildi.

DIAFA\'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan oylamada, rol aldığı dizilerle Türkiye\'nin yanı sıra özellikle Arap dünyasında geniş bir hayran kitlesi bulunan Büyüküstün ve Tatlıtuğ çifti oylama sonunda yüzde 37 oyla birinci oldu. İki sanatçıyı yüzde 35 oyla Fahriye Evcen- Burak Özçivit ve yüzde 28 oyla Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti izledi.

Kıvanç Tatlıtuğ-Tuba Büyüküstün çiftine ödülleri 11 Ocak\'taki törenle verilecek. Aynı kurulaş geçen yıl Geçen yıl Türkiye\'den Nurgül Yeşilçay\'ı \'En iyi kadın sanatçı\' ödülüne layık bulmuştu.



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