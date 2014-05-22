Tuba Büyüküstün UNICEF'in İyi Niyet Elçisi oldu

Başarılı oyuncusu Tuba Büyüküstün, çocuklar için UNICEF'in Türkiye'deki "İyi Niyet Elçisi" oldu. Türkiye ve yurt dışındaki çocuklar için elinden geleni yapacağını söyleyen Büyüküstün, "Soma'daki çocukları en kısa zamanda ziyaret edeceğim" dedi.

Tüm dünyada çocuk hakları için mücadele eden UNICEF'in Türkiye'deki 'İyi Niyet Elçisi' Tuba Büyüküstün oldu. Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısıyla Büyüküstün, "İyi Niyet Elçisi" anlaşmasını imzaladı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Büyüküstün, "Anne olarak, her şeyden önce bir insan olarak UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' olmak benim için büyük bir onur. Bugünden itibaren çocukların haklarının korunması ve iyileştirilmesi, olağanüstü hallerde çocukların haklarının korunması ile ilgili çalışmalar yapacağım" diye konuştu.

Soma'da yaşanan faciadan dolayı çok büyük üzüntü içinde olduğunu ifade eden Büyüküstün, "İnsanoğlu her zaman afetin, olağanüstü bir savaşın ortasında olabiliyor. Ve bu savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor. Biz bu durumlarda geleceğin yetişkinleri olarak çocuklarımızı koruma altına almalıyız. Bu yüzden Türkiye'deki Suriyeli ve Soma'daki çocuklarımız için UNİCEF olarak bir plan, program çerçevesinde bir takım çalışmalar yapacağız" dedi.

Tuba Büyüküstün, bugünden itibaren UNICEF'in iyi niyet elçiliği unvanını en iyi şekilde taşımaya çalışacağını, bu konuda aktif olarak elimden geleni yapacağını belirtti.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının 'Soma'ya gittiniz mi ya da gidecek misiniz?' sorusu üzerine genç oyuncu Büyüküstün,' Henüz Soma'ya ziyaret gerçekleştirmedim. Ama UNICEF'in Soma'daki çocuklar için bir projesi var. Bu proje gerçekleştirildiği takdirde en kısa zamanda gitmeyi planlıyorum' diye cevap verdi.



'Elçiliği kabul etmesinden dolayı mutlu olduk'



UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ise Tuğba Büyüküstün'ün 'İyi Niyet Elçiliği'ni kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Abulaban, 'Türkiye'de bulunan Suriyeli çocukların, Türkiye'de bulunan Türk çocukların, tüm dünyadaki çocukların korunmaya hakkı var. Okula gitme hakkına sahipler, daha sağlıklı bir hayat sürme hakkına sahipler. Burada bizim rolümüz bu tarz işbirlikleri sağlayarak çocukların geleceğinin teminat altına almak. Tuğba Büyüküstün ile olan işbirliği ile bu mesajın çok daha güçlü iletileceğine inanıyorum' şeklinde konuştu.