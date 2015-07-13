Tuba Büyüküstün saçlarını kazıttı

Kara Para Aşk dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Tuba Büyüküstün, saçlarının bir bölümünü kazıtarak takipçilerini şaşırttı.
Kara Para Aşk dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu, güzelliği bakımıyla dikkat çeken saçlarının bir bölümünü kazıtarak takipçilerini şaşırttı.
Saçlarını kazıtan oyuncu kısa süre Bodrum'da tatil yaptıktan sonra yurt dışına gitti. Büyüküstün, yeni imajını Instagram'dan paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda Burcu Kıratlı da, "Peri Masalı" isimli film projesi için senaryo gereği saçlarını kazıtmıştı.
Tuba Büyüküstün'ün son hali şöyle: