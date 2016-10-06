Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ayrılık nedeni diziler mi?

Beş yıl önce Paris'te evlenen Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ayrılmalarına neden olarak, ikiz çocuklarına bakabilmek için dizilerde dönüşümlü oynama kararalarından vazgeçmeleri gösterildi.

Posta gazetesinin haberine göre, Toprak ve Maya adlı ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, çocuklarının doğduğu Ocak 2012'den beri dizilerde dönüşümlü rol alıyordu. Güzel oyuncu, ‘20 Dakika' ve ‘Kara Para Aşk'ta oynadığında Saylak, evde ikizlere bakıyordu.

Yakışıklı oyuncunun, ‘Hatırla Gönül'de rol aldığı dönemde ise Büyüküstün teklifleri kabul etmedi. Ancak bu sezon cazip teklifler karşısında işler değişti.

Büyüküstün, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'la paylaştığı ve bölüm başına 120 bin TL kazanacağı diziye “Evet” dedi. Saylak da Halit Ergenç-Bergüzar Korel çiftiyle kamera karşısına geçtiği ve bölüm başına 30 bin TL alacağı teklifi, “Bunu asla geri çeviremem” diyerek kabul edince eşiyle arası açıldı. Oysa çift dört yıl önce, “Artık dizilerde dönüşümlü olarak oynayacağız. Birimiz setteyken diğerimiz çocuklarla vakit geçirecek” açıklaması yapmıştı.