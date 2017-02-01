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Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak mal paylaşımında anlaştı

Çift geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı

01 Şubat 2017 17:32

Temmuz 2011'de evlenen ve ikiz kızları olan oyuncu çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor. Daha önce bir çok kez ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Büyüküstün ve Saylak, ikizlerin velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşınca avukatlarına vekâlet verdi.

İkiz çocukları Maya ve Toprak’ın velayetinin baba Saylak’ın istediği zaman görmesi şartıyla anne Büyüküstün’de kalması konusunda anlaşan ikili, 3 daire, bir cip ve şirket hissesinden oluşan malların paylaşımı konusunda da uzlaştı. Acıbadem’deki daire dışındaki tüm mallar Büyüküstün'de kaldı. 

Üstün ve Saylak'ın mal paylaşımı şu şekilde oldu: 

- Çiftin 5 yıl önce 1 milyon dolara aldığı ve halen oturdukları Çiftehavuzlar’daki 250 metrekarelik dubleks daire Tuba Büyüküstün'e kaldı. 

- Acıbadem Almondhill’den 750 bin dolara alınan daire Saylak’ın oldu.

- 300 bin TL değerindeki Mercedes GL 350 model cip Büyüküstün’de kaldı. 

- Büyüküstün’ün tartı aletleri ithalatı ve pazarlaması yapan Baykon adlı aile şirketlerindeki hissesi paylaşıma dahil edilmedi.

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