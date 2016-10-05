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Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor mu?

Çiftle ilgili ilk ayrılık haberleri 2015 yılında çıkmıştı

05 Ekim 2016 12:10

2011 yılında evlenen oyuncu Tuba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak’ın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programında ünlü oyunculara mesaj atıldğı ancak herhangi bir yorumda bulunmadıkları belirtildi.
Çiftle ilgili ilk ayrılık haberleri 2015 yılında çıkmıştı. Neden olarak ise Onur Saylak’ın Rüzgarın Kanatları filminde Rus rol arkadaşı Olga ile yakınlaşma sahneleri gösterilmişti.

Filmin ardından Rus güzel Soyfya Khandamirova’nın gazetecilere Onur Saylak ile sevişme ve öpüşme sahnelerimi gerçekti ve biz birbirimizden elektrik aldık iddiaları gündeme düşmüştü.

Tuba Büyüksütün o dönemde Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Sevgili arkadaşlar çıkan haberlerden yeni haberim oldu. Genelde bir şey söylemem ama bu sefer iş çok büyümüş galiba ben size bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim: Yok öyle bir şey!

Onur Saylak da bu açıklamanın ardından Gülünüz geçiniz açıklaması gelmişti. Çift olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
 

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